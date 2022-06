TIER uruchamia swój pierwszy w Polsce bateriomat

TIER Mobile postawił w Warszawie swój pierwszy w Polsce bateriomat, czyli stację służącą do ładowania akumulatorów hulajnóg elektrycznych. Urządzenia dostarczyła firma Swobbee z Berlina.

TIER Mobility pochwalił się kolejnym działaniem, które ma rozszerzyć sieć przyjaznych dla środowiska rozwiązań w zakresie ładowania baterii, używanych przez tego operatora mikromobilności. Polega ono na uruchomieniu stacji ładowania i wymiany akumulatorów firmy Swobbee, berlińskiego dostawcy usług battery-as-a-service (BaaS). Urządzenia stanęły na warszawskim Mokotowie, przy Alei Wilanowskiej 365. Bateriomat pozwala na efektywne wykorzystanie systemu wymiennych baterii TIER, a także optymalizację logistyki w okolicznej strefie operacyjnej, która wkrótce zostanie poszerzona o Konstancin.

Zobacz: TIER w Warszawie: parkuj w wyznaczonym miejscu i zgarniaj darmowe minuty

Zobacz: TIER zaproponuje użytkownikom „najdokładniejszy system parkowania na świecie”

Bateriomat Swobbee w Warszawie jest istotną częścią nowej sieci energetycznej firmy TIER, która ma być stale rozbudowywana. Zastosowana infrastruktura pozwala na jednoczesne naładowanie 120 baterii, a w efekcie zoptymalizowanie ich obsługi.

Innowacyjna stacja wymiany akumulatorów firmy Swobbee jest kolejnym krokiem w kierunku stworzenia zdecentralizowanej sieci stacji ładowania w Polsce. Wymienne baterie naszych e-hulajnóg umożliwiają bardziej wydajną i zrównoważoną eksploatację floty, a także oferowanie „zielonych” usług miastom i ich mieszkańcom.

– powiedział Mathieu Deloly, Dyrektor Zarządzający TIER w Europie Środkowo-Wschodniej

Punkty wymiany baterii berlińskiego start-upu Swobbee to nowatorskie rozwiązanie w zakresie ładowania dla rozwijającej się mikromobilności. Swobbee to pierwsza na świecie infrastruktura do wymiany i ładowania akumulatorów różnych producentów, zapewniająca intermodalne podejście do mikropojazdów elektrycznych, takich jak e-hulajnogi, e-skutery czy e-rowery. W stacji Swobbee, w ciągu dosłownie kilku sekund, można wymienić pustą baterię na pełną.

Swobbee to idealne rozwiązanie pozwalające na bardziej efektywne i zrównoważone zarządzanie flotami hulajnóg elektrycznych. Jesteśmy bardzo zadowoleni, że firma TIER, jako wiodący dostawca usług w zakresie mobilności miejskiej, również zdecydowała się na wdrożenie naszej pionierskiej koncepcji Battery-as-a-Service.

– powiedział Tobias Breyer, dyrektor operacyjny firmy Swobbee

W czerwcu ubiegłego roku, w ramach wspólnego projektu pilotażowego firm TIER i Swobbee, pierwsza stacja testowania e-hulajnóg została uruchomiona w Düsseldorfie i od tego czasu jest intensywnie testowana. Prace nad innowacyjną koncepcją ładowania, podjęte przez TIER oraz Swobbee, są realizowane we współpracy z firmą Audi, która w listopadzie 2021 roku otworzyła swoją pierwszą stację ładowania w Norymberdze.

Zobacz: Piłeś? Zamiast hulajnogi weź taxi

Zobacz: Operator e-hulajnóg z Sopotu ukarany za zamieszanie z opłatami

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: TIER

Źródło tekstu: TIER