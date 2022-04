TIER w Warszawie: parkuj w wyznaczonym miejscu i zgarniaj darmowe minuty

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, TIER wprowadza w Warszawie gratyfikację dla użytkowników e-hulajnóg tego operatora za parkowanie w wyznaczonych do tego strefach. Każde takie parkowanie to jedna minuta gratis do wykorzystania podczas kolejnej przejażdżki.

Wprowadzane przez TIER rozwiązanie jest odpowiedzią na potrzeby władz i mieszkańców miasta, borykających się z problemem źle ustawionych lub porzuconych hulajnóg. Dotychczas możliwość otrzymania darmowych minut za parkowanie e-hulajnóg w odpowiednim miejscu była aktywna na terenie Trójmiasta, Kołobrzegu, Krakowa, Słupska i Szczecina. Obecnie gratyfikacja za parkowanie w wytyczonych strefach będzie również przyznawana użytkownikom w Warszawie.

Jak zbierać darmowe minuty?

Po zalogowaniu się do aplikacji użytkownik zobaczy mapę z zaznaczonymi obszarami parkingowymi, dzięki czemu będzie mógł przed wyruszeniem w trasę zaplanować jej przebieg oraz punkt końcowy. Po zakończeniu przejazdu w odpowiedniej strefie, do konta w aplikacji dodana zostanie nagroda w postaci darmowej minuty do wykorzystania podczas następnej przejażdżki. Użytkownik każdorazowo otrzyma również potwierdzenie przyznania dodatkowych minut w wiadomości e mail.

W przypadku parkowania poza wyznaczoną strefą, należy przestrzegać lokalnych przepisów oraz szanować innych uczestników ruchu. E-hulajnogę można zaparkować na chodniku w miejscu do tego przeznaczonym, a jeśli takiego miejsca nie ma – jak najbliżej krawędzi chodnika oddalonej od jezdni. Zaparkowana odpowiednio hulajnoga powinna „przylegać" do ściany budynku lub stać za pozostawioną tam wcześniej inną hulajnogą (ważne, by nie stawiać hulajnóg obok siebie, a jedną za drugą). W przypadku parkowania hulajnogi na chodniku, szerokość pozostawiona dla pieszych nie może być mniejsza niż 1,5 metra. Pojazd nie powinien blokować przejścia lub przejazdu.

Źródło zdjęć: TIER

Źródło tekstu: TIER