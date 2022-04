TIER rok temu wjechał do Polski. Czas na podsumowanie

Rok temu, w kwietniu 2021 roku, TIER wjechał do polskich miast. Przez 12 lat Polacy zrealizowali na e-hulajnogach tego operatora ponad 3 miliony przejazdów.

15 kwietnia 2021 roku, czyli niemal dokładnie rok temu, TIER rozpoczął swoją działalność w Polsce, chwaląc się e-hulajnogami neutralnymi klimatycznie. Na start firma udostępniła 400 pojazdów w Gdańsku, a przez kolejne 12 miesięcy rozszerzyła działalność o 26 kolejnych miast. Ich lista wkrótce ma się rozszerzyć o dwa kolejne, Katowice i Wrocław.

Oferta TIER Mobility zdobyła do tej pory serca ponad 650 tys. użytkowników, którzy wykonali już około 3 miliony przejazdów pojazdami tej firmy. Liczba e-hulajnóg marki w Polsce liczy obecnie 12 tys. sztuk. TIER planuje podwoić ją w ciągu najbliższego roku i stać się największym operatorem mikromobilności na polskim rynku.

Rekordy 2021

Świętując swoje pierwsze urodziny w Polsce, TIER podał kilka ciekawych informacji statystycznych. Na przykład:

najdłuższy średni czas wszystkich przejazdów wykonanych jednego dnia został osiągnięty 1 maja 2021 roku – użytkownicy jeździli wtedy średnio przez 17,44 minuty ,

– użytkownicy jeździli wtedy średnio przez , najbardziej aktywnym miastem okazał się Gdańsk – mieszkańcy wyjeździli tam w ciągu ostatniego roku łącznie ponad 11 milionów minut, czyli równowartość 21 lat.

Jesteśmy bardzo zadowoleni z wyników osiągniętych od momentu debiutu TIER w Polsce. Nie zwalniamy tempa i mamy wiele ambitnych planów na kolejny rok naszej działalności w Polsce. Wierzymy, że zrównoważona mikromobilność to nasza przyszłość, która znacząco przyczyni się do realizacji koncepcji tzw. kwadransowych miast i ochrony środowiska.

– powiedział Mathieu Deloly, Dyrektor Zarządzający TIER Mobility Poland

Bezpieczeństwo kontra przepisy

Wśród działań w kierunku zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom e-hulajnóg, operator rozpoczął w ubiegłym roku pilotażowy program wprowadzenia na rynek modelu hulajnogi ze zintegrowanym pojemnikiem na kask. Rozwiązanie to jest już standardem w Paryżu czy Londynie, a na innych zachodnich rynkach jest sukcesywnie testowane i wprowadzane do obiegu. 320 sztuk tego typu e-hulajnóg zostało udostępnionych mieszkańcom Gdańska latem ubiegłego roku.

Nowelizacja rozporządzenia limitująca wagę pojazdu do 30 kg zmusiła jednak TIER do zakończenia pilotażu cięższych, lecz bezpieczniejszych pojazdów. Naświetliło to niezwykle istotną kwestię – konieczność dopasowania obowiązującej legislacji do realiów rynkowych, tak aby nie stała się ona ograniczeniem na drodze rozwoju jeszcze bezpieczniejszych pojazdów.

Bezpieczeństwo to nasz absolutny priorytet. Mamy nadzieję, że przepisy pozwolą nam na dalsze rozwijanie oferty o jeszcze bezpieczniejsze modele e-hulajnóg wyposażonych w kaski czy kierunkowskazy.

– dodał Mathieu Deloly

Plany na kolejny rok

Oprócz wejścia do kolejnych miast oraz zwiększenia liczby pojazdów, TIER chce w tym roku uruchomić ofertę TIER for business. To propozycja dla firm, które w trosce o środowisko będą mogły wykupić dla swoich pracowników w ramach benefitów pakiety bezpłatnych minut jazdy hulajnogami elektrycznymi TIER.

Źródło zdjęć: TIER

Źródło tekstu: TIER