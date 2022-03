TIER rusza na podbój Ameryki Północnej

TIER Mobility poinformował o przejęciu opera mikromobilności Spin, należącego do firmy Ford. W ten sposób berlińska firma rozszerza swoją działalność o 106 obszarów w Kanadzie i Stanach Zjednoczonych.

Po przejęciu Nextbike'a, największego operatora współdzielonych rowerów w Europie, TIER udał się na kolejne zakupy. Dzięki przejęciu spółki Spin oraz jej 50000 pojazdów, TIER Mobility rozszerza swój zasięg do ponad 520 lokalizacji w łącznie 21 krajach na świecie. Łączna wielkość floty berlińskiej firmy to teraz 300 tysięcy pojazdów, co daje jej miano największego dostawcy współdzielonych rozwiązań transportu multimodalnego.

Zobacz: TIER przejmuje firmę nextbike. Chce być liderem mikromobilności

Zobacz: TIER bierze się za źle zaparkowane e-hulajnogi

Spin ma mocne relacje partnerskie z miastami w Ameryce Północnej oraz doświadczenie w tworzeniu innowacyjnych rozwiązań. Marka kieruje się również przełomowym podejściem do budowania wydajnego systemu infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych. TIER z kolei uważa się za pioniera rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa i zrównoważonego rozwoju, poprzez stosowanie takich rozwiązań, jak wymienne baterie czy sieć TIER Energy Network, pozwalająca na samodzielną wymianę baterii przez użytkowników.

Spółki TIER i Spin planują szereg wspólnych inicjatyw, od opracowywania nowych standardów w branży, po inwestycje we flotę hulajnóg i rowerów elektrycznych oraz wdrażanie technologii, które zapewnią większe bezpieczeństwo użytkowników pojazdów, pieszych oraz innych osób korzystających z dróg po obu stronach Atlantyku. Modernizacja i wyposażenie floty Spin w stuprocentowo wymienne baterie ma pozwolić marce na osiągnięcie celów zrównoważonego rozwoju oraz ekoefektywności.

Przejęcie Spin oraz wejście na rynek Ameryki Północnej to bardzo ważny krok w realizacji naszej misji „Zmiany mobilności na dobre”. Cieszę się, że możemy wspierać mieszkańców miast i społeczności w Ameryce Północnej w rezygnacji z samochodów i wyborze bardziej zrównoważonych rozwiązań mobilności miejskiej. To kluczowa zmiana, aby zmniejszyć ślad węglowy w kolejnych miejscowościach na świecie. Z niecierpliwością czekamy na jej realizację wraz ze Spin, który podziela nasze podejście do odpowiedzialnego partnerstwa i zrównoważonego rozwoju.

– powiedział Lawrence Leuschner, prezes i współzałożyciel spółki TIER Mobility

Łączą nas wspólne wartości. Zarówno TIER, jak i Spin dostarczają najwyższego poziomu usługi mikromobilności miastom i ich mieszkańcom. Swoje działania opierają na silnych partnerstwach i budowaniu relacji z pracownikami oraz partnerami biznesowymi. Misją obydwu firm jest wspieranie mieszkańców miast w rezygnacji z samochodów na rzecz zrównoważonych i bezpiecznych usług w zakresie mikromobilności. Z ogromnym entuzjazmem podchodzimy do dalszego rozwoju Spin w Ameryce Północnej i cieszymy się, że łączymy siły z TIER. Razem będziemy wyborem numer jeden dla miast i użytkowników na całym świecie.

– dodał Ben Bear, prezes spółki Spin

Cena zakupu oraz inne szczegóły finansowe dotyczące transakcji nie zostaną podane do wiadomości publicznej.

Zobacz: Xiaomi Mi Electric Scooter 3: bardzo dobra e-hulajnoga dojazdowa

Zobacz: Na Mapach Google w polskich miastach znajdziecie e-hulajnogi TIER

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: TIER

Źródło tekstu: TIER