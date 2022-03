Sharp wprowadza do Polski swoje e-hulajnogi

Firma Sharp wprowadza na polski rynek swoje hulajnogi elektryczne, które kupimy jeszcze tej wiosny. Urządzenia mają dużą wytrzymałość, a dzięki składanej konstrukcji łatwo je transportować. Na ich wyposażeniu znajdziemy między innymi port USB, na przykład do zasilania telefonu.

Firma Sharp ma w swojej ofercie dwie hulajnogi elektryczne, modele EM-KS1 i EM-KS2. Oba urządzenia transportu osobistego mają minimalistyczną oraz nowoczesną konstrukcję i ważą odpowiednio nieco ponad 14,5 kg i 18,8 kg. W połączeniu ze składaną konstrukcją pozwala to na ich łatwe schowanie oraz przenoszenie.

Sharp EM-KS1

Hulajnogi Sharp zostały wyposażone w wbudowany w kierownicy port ładowania USB, dzięki któremu można na przykład zasilić telefon. To wygodne rozwiązanie przydać się może na przykład do zapewnienia ciągłego działania nawigacji. W pełni naładowany model EM-KS1 ma zasięg do 25 km, a EM-KS2 do 35 km.

Maksymalne obciążenie obu hulajnóg wynosi około 120 kg. Model EM-KS1 wykonany jest ze stopu aluminium, stali i ABS, ma 8,5-calowe opony o strukturze plastra miodu, silnik o mocy 350 W (36V bezszczotkowy) oraz akumulator o pojemności 6,6 Ah. Z kolei model EM-KS2 jest wykonany ze stopu aluminium i stali, ma 10-calowe opony pneumatyczne, taką samą moc silnika i baterię 10,4 Ah 36V . Aby zapewnić maksymalną wygodę, dostępnych będzie kilka akcesoriów, na przykład uchwyt na telefon.

E-hulajnogi Sharp mają podwójne hamulce (mechaniczny hamulec tarczowy + dodatkowy hamulec elektryczny), natomiast model EM-KS2 ma również podwójne tylne zawieszenie, które zapewnia stabilną jazdę nawet na wyboistych nawierzchniach. Certyfikat IPX4 gwarantuje z kolei odporność e-hulajnóg na niekorzystne warunki pogodowe, takie jak deszcz.

Sharp Smart Life App

Razem z nowymi hulajnogami elektrycznymi zostanie udostępniona aplikacja Sharp Smart Life App. Umożliwia ona śledzenie aktualnego stanu hulajnogi, wyświetlając takie parametry, jak poziom naładowania baterii (podany w procentach), przebyty dystans, a nawet zapisane trasy przejażdżek. Aplikacja działa również jako klucz, umożliwiając zdalne blokowanie i odblokowywanie pojazdu. Inne funkcje zdalnego sterowania obejmują włączenie reflektorów i podświetlenia podwozia (EM-KS1), ustawienia biegów, przegląd stanu akumulatora oraz prędkościomierz.

Dostępność i cena

Hulajnogi firmy Sharp będą dostępne w Polsce wiosną tego roku. Model EM-KS1 ma kosztować 2299 zł, natomiast za EM-KS2 trzeba będzie zapłacić 2999 zł.

Źródło zdjęć: Sharp

Źródło tekstu: Sharp