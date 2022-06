Piłeś? Zamiast hulajnogi weź taxi

TIER i Free Now wspólnie wprowadzają nową funkcję, której zadaniem jest przeciwdziałanie jeździe e-hulajnogami po alkoholu. Aplikacji TIER zasugeruje w takim przypadku zamówienie taxi.

Nowa funkcja będzie aktywna w miastach, w których dostępne są usługi TIER Mobility i Free Now, czyli w Warszawie, Krakowie, Trójmieście, Wrocławiu oraz Szczecinie. Użytkownicy e-hulajnóg otrzymają komunikaty dotyczący bezpieczeństwa w czwartek, piątek i sobotę w godzinach od 21:00 do 4:00 rano.

Wiemy, że budowanie kultury odpowiedzialnej jazdy wymaga czasu, a także zaangażowania nie tylko ustawodawców, ale również operatorów i samych użytkowników. Tym bardziej jesteśmy dumni z przełomowych rozwiązań, które wprowadzamy jako pierwsi na ulicach polskich miast. Po autorskim systemie nagradzania za parkowanie, funkcjonalność zwracająca uwagę na jazdę po alkoholu to kolejne rozwiązanie, dzięki któremu promujemy dobre nawyki wśród użytkowników hulajnóg. Jesteśmy przekonani, że zdecydowana większość użytkowników TIER korzysta z naszych pojazdów w sposób odpowiedzialny, ale naszym priorytetem jest dalsze edukowanie w tym zakresie i oferowanie nowych funkcji i rozwiązań utrwalających dobre nawyki – na przykład wyboru taxi w miejsce hulajnogi po wieczornym wyjściu ze znajomymi.

– skomentował Mathieu Deloly, Dyrektor Zarządzający TIER w Europie Środkowo-Wschodniej

Komunikaty przestrzegające przed poruszaniem się e-hulajnogą po spożyciu alkoholu to efekt badań przeprowadzonych wspólnie z Innovation Bubble. Wykazały one, że istnieją zarówno psychologiczne, jak i pragmatyczne powody, dla których ludzie spożywają alkohol, a następnie wsiadają na e-hulajnogę. Nowe rozwiązanie zostało już z powodzeniem wprowadzone we Francji, Niemczech, Austrii, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii. We Francji tego typu komunikaty otrzymało już 200 tys. użytkowników.

TIER i Free Now łączy wspólna troska o bezpieczeństwo użytkowników i wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań dla mobilności miejskiej, które zmieniają jakość życia w miastach na lepsze. Cieszymy się, że dzięki funkcjonalności przekierowywania użytkowników po spożyciu alkoholu w aplikacji TIER, do zamówienia bezpiecznego i szybkiego przejazdu z kierowcą we Free Now, mamy pozytywny wpływ na bezpieczeństwo na ulicach polskich miast. Zmiana nawyków zaczyna się od edukacji użytkowników i wierzymy, że ta funkcjonalność to także przypomnienie o odpowiednim korzystaniu z hulajnóg w przestrzeni miejskiej oraz o tym, że taksówki i mikromobilność uzupełniają się wzajemnie.

– powiedział Krzysztof Urban, dyrektor zarządzający Free Now w Polsce

