NesoBus – polski autobus wodorowy

NesoBus to nowy, wyprodukowany w Polsce zeroemisyjny miejski autobus wodorowy. Stworzony przez polskich konstruktorów i inżynierów przy współpracy z partnerami z Europy i całego świata pojazd jest bardzo ekologiczny, ponieważ emitowane przez niego spaliny to para wodna.

Komunikacja miejska bardzo zanieczyszcza powietrze w miastach, a to z kolei może przyczynić się do wielu chorób – nie tylko układu oddechowego, ale też udarów, nowotworów, zawałów serca, alergii itp. Dlatego powstał NesoBus, miejski autobus wodorowy, który napędzany zielonym wodorem nie emituje trujących spalin, a dodatkowo oczyszcza powietrze. Pojazd ten może być idealnym rozwiązaniem dla mieszkańców miast, ponieważ jego używanie likwiduje emisję trujących substancji – poza CO 2 są to przede wszystkim tlenki azotu oraz pyły, w szczególności PM 2,5.

Jak działa autobus na wodór?

NesoBus jest autobusem elektrycznym – ma silnik elektryczny. Wytwarza prąd na bieżąco z zatankowanego wodoru przy użyciu ogniwa paliwowego. Ma więc własną „mini-elektrownię”. Fizycznie wodór ze zbiornika łączy się z tlenem pobranym z powietrza i wytwarzana jest energia elektryczna zasilająca silnik elektryczny. Nie ma żadnego procesu spalania. W wyniku połączenia wodoru z tlenem w ogniwie paliwowym, autobus emituje z rury wydechowej parę wodną. Ta woda nie zawiera żadnych zanieczyszczeń.

Jak autobus na wodór oczyszcza powietrze?

NesoBus wytwarza na bieżąco energię elektryczną pobierając tlen z powietrza i łącząc go z wodorem ze zbiorników przy użyciu ogniwa paliwowego. Pobierane powietrze musi być w pełni oczyszczone przez specjalne filtry, by ogniwo paliwowe otrzymało czysty tlen. Wtedy tlen łączy się z wodorem i powstaje energia, która napędza silnik elektryczny.

Dlaczego Nesobus?

„Neso” – marka autobusu wodorowego – to skrót od „Nie Emituje Spalin i Oczyszcza” powietrze. NesoBus ma zasięg do 450 km, tankowanie trwa 15 minut. Dzięki temu w pełni ekologiczny autobus nie traci wielu godzin na ładowanie baterii. Zamiast stać i ładować się wiele godzin, cały czas może jeździć. NesoBus jest bardzo efektywny – zużywa średnio około 8 kg wodoru na 100 km. Zbiorniki mają pojemność 37,5 kg wodoru. W teście SORT-2 pojazd uzyskał zużycie 5,5 kg wodoru na 100 km.

NesoBus ma 12 m długości, 2,55 m szerokości i 3,4 m wysokości, a jego masa własna to niespełna 13 ton. Autobus może pomieścić do 93 pasażerów, w tym do 37 na miejscach siedzących.

Konstrukcja NesoBus jest stworzona od podstaw jako wodorowa – nie jest przeróbką czy modyfikacją autobusu spalinowego lub na baterie. Autobus jest zbudowany od podstaw z myślą o technologii wodorowej, dzięki czemu bardzo łatwo jest na przykład zamienić zbiorniki na wodór o wyższym ciśnieniu i zwiększyć zasięg. Autobus jest zbudowany modułowo, więc może być dopasowany do potrzeb konkretnych miast. Nad takim dostosowaniem pracuje 25 konstruktorów.

Autobus jest zbudowany z bardzo wysokiej jakości komponentów. Wygląd zewnętrzny oraz wnętrze zostało zaprojektowane przez włoską firmę Torino Design, specjalizującą się w branży automotive, ogniwa paliwowe pochodzą od światowego lidera w tej dziedzinie firmy Ballard, a zbiorniki wodorowe od firmy Hexagon, specjalizującej się w produkcji zbiorników na wodór.

Homologacja

Po 65 dniach intensywnych badań „poligonowych” i laboratoryjnych, obejmujących 40 różnego rodzaju testów realizowanych zarówno w kraju, jak i za granicą, NesoBus w kwietniu 2022 roku otrzymał europejską homologację typu pojazdu. Produkcja seryjna autobusu będzie się odbywać w fabryce w Świdniku, która aktualnie jest w budowie i zostanie oddana do użytku w przyszłym roku. Ma w niej powstawać nawet ponad 100 NesoBusów rocznie.

Więcej informacji można znaleźć na stronach nesobus.pl oraz polskiautobuswodorowy.pl.

Źródło zdjęć: Mieszko Zagańczyk / Telepolis

Źródło tekstu: materiały prasowe