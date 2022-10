Strach się nie bać! Najlepsze gry wideo na Halloween 2022

Wielkimi krokami zbliża się „najstraszniejsza” noc w roku. W Polsce nie obchodzimy Halloween tak licznie, jak robi się to w innych krajach, lecz świętować można na wiele sposobów. My proponujemy wieczór z dobrym horrorem.

Wiele osób lubi się bać. Świadczy o tym fakt, że na całym świecie powstaje wiele filmów i seriali, które trzymają w napięciu i potrafią sprawić, że włos jeży się na karku. Dlaczego zatem miałoby być inaczej w przypadku gier wideo, które wydają się być doskonały nośnikiem na właśnie takie przeżycia.



Chociaż horrory są w branży gier już od lat, nadal można je uznać za gatunek niszowy. Naprawdę niewielu z największych producentów ma w planach wypuścić grę z tego gatunku. Powodów tego jest wiele, a najważniejszym wydaje się być stosunkowo niska docelowa baza graczy zainteresowanych tym gatunkiem.



Ponadto, horrory zwykle straszą tylko raz. Dlatego też tworząc grę tego typu trzeba się liczyć z tym, że niewielu graczy zagra w nią po raz drugi. Co więcej, takie produkcje powinny postawić na ciężki klimat i trzymać w napięciu od początku do końca, więc nie mogą ciągnąć się w nieskończoność.



Pomimo wielu ograniczeń, gry-horrory powstają, a my z okazji nadchodzącego Halloween, postanowiliśmy wybrać najlepsze z nich. Poniższe tytuły znajdują się na liście w porządku alfabetycznym.

Alan Wake

Jednym z najbardziej oczywistych wyborów, w przypadku horrorów jest Alan Wake. Opowieść o pisarzu, który utracił wenę bywa miejscami dość przerażająca. Fabuła skupia się wokół tytułowego Alana Wake’a, który wraz z żoną wynajął dom nad jeziorem, by tam w spokoju odnaleźć pomysł na kolejną książkę. Szybko się okazuje, że pobliska mieścina nie jest taka zwyczajna, a autorowi, by uratować swoją żonę, przyjdzie się zmierzyć z mrokiem spowijającym wyspę.

Jednakże żeby to zrobić, pisarz musi podążać scenariuszem z kartek horroru, które losowo znajduje na swojej drodze. Do dyspozycji gracza pozostaje latarka, broń palna i race. Przez niemal całą rozgrywkę postać musi oglądać się za siebie. Gra charakteryzuje się bardzo ciężkim klimatem, który jest co jakiś czas przerywany bardzo krótkimi momentami „na oddech”. Alan Wake jest unikatowym tytułem wśród horrorów, gdyż nie straszy nas scenami typu gore, ani nie stawia na jumpscare'y

Dodatkowo, produkcja została zaopatrzona w bardzo ciekawą oprawę audio. Piosenkę zespołu Poets of the Fall „War” zdarza mi się słuchać po dziś dzień, pomimo tego że grę ukończyłem lata temu. Co ciekawe, Alan Wake jest grą z 2010 roku, lecz w zeszłym roku Remedy Entertainment wydało jego zremasterowaną edycję. Ta dodaje dwa nowe rozdziały do rozgrywki oraz możliwość cieszenia się oprawą graficzną w rozdzielczości 4K.

Amnesia: Mroczny Obłęd

Kolejną pozycją w zestawieniu jest gra, która również swoją premierę miała w 2010 roku. Mowa tutaj oczywiście o Amnesia: Mroczny Obłęd. W momencie premiery graficznie prezentowała się przyzwoicie, lecz musze przyznać, że wizualnie nie zestarzała się najlepiej.

Nie zmienia to faktu, że nadal jest w stanie napędzić graczom stracha. W Amnesia: Mroczny Obłęd przyjdzie nam się wcielić w Daniela, który z niewiadomych przyczyn znalazł się w przerażającym zamku. Główny bohater nie pamięta kim jest ani jak się tam znalazł, jednak szybko dowiaduje się, że budowla nie należy do zwyczajnych i dzieją się w niej niestworzone rzeczy.

Rozgrywka łączy w sobie elementy survival horroru, gry akcji i przygodówki z ciekawymi łamigłówkami. Co ciekawe, gra całkowicie rezygnuje z walki i pozostawia gracza całkowicie bezbronnego. A jedynym sposobem na przetrwanie jest ucieczka przed niebezpieczeństwem. Ponadto, stale trzeba dbać o zdrowie psychiczne protagonisty, gdyż szaleństwo jest szybką drogą do porażki.

Dead Space

Dead Space to kolejna gra w zestawieniu sprzed ponad dekady. Jej premiera odbyła się w 2008 roku. Tym razem mamy jednak do czynienia z grą z perspektywy trzecioosobowej typu shooter. Oznacza to, że w przeciwieństwie do Amnesia: Mroczny Obłęd, tutaj nie tylko możemy ale też musimy bronić się przed przeciwnikami i niejednokrotnie wywalczyć sobie drogę poprzez użycie brutalnej siły.

Akcja gry toczy się w dalekiej przyszłości, gdy ludzkość w końcu tworzy statki kosmiczne będące w stanie swobodnie poruszać się po kosmosie. Wcielamy się w Isaaca Clarke’a, inżyniera, który został wysłany na statek górniczy w celu zbadania tajemniczego sygnału SOS.

Trzeba zaznaczyć, że w Dead Space nie uświadczymy bezmyślnej sieczki, a do każdego starcia trzeba podchodzić z głową, gdyż przeciwnicy wcale do najłatwiejszych nie należą. W całej grze przebija się klimat walki o życie z przeważającym wrogiem, co jest dopełniane obrzydliwą scenerią.

Źródło zdjęć: własne, Shuiterstock, mat. promocyjne

Źródło tekstu: własne