Polacy znów są robieni w balona. Chodzi o PKP Intercity

PKP Intercity ma duży problem

PKP Intercity oferuje najbardziej popularne przejazdy po Polsce. Chyba nie ma osoby, która by nie korzystała z tego typu usług, zważając na to, że nie ma przesadnie wielkiego wyboru. Szczególnie teraz, kiedy z naszego kraju wycofał się przewoźnik RegioJet, możemy być pewni, że popularność Intercity jeszcze wzrośnie. Niestety, przewoźnik ma duży problem z oszustami i wcale tego nie ukrywa. Wręcz przeciwnie, alarmuje na swojej oficjalnej stronie o zagrożeniu i ostrzega pasażerów przed tego typu działaniami.

PKP Intercity i "specjalna okazja"

Największym problemem jest to, że w ostatnim czasie w sieci zaczęły pojawiać się nieuczciwe strony oraz reklamy podszywające się pod PKP Intercity. Chcą przyciągnąć uwagę jak największej liczby klientów - ogłaszają promocje i kuszą bardzo niskimi cenami biletów. I tu ważna informacja dla pasażerów - prawdą jest, że PKP Intercity od czasu do czasu obniża ceny przejazdów, ale nie ma też co spodziewać się nienaturalnie niskich cen biletów. Oszuści chcą wyłudzić nasze dane i dobrać się do kont bankowych uczciwych osób. "Specjalne okazje" im tylko w tym pomagają.