Tech

Polacy znów są robieni w balona. Chodzi o PKP Intercity

PKP Intercity oferuje promocyjne bilety na przejazdy i różne vouchery, uprawniające do darmowych przejazdów. Taka akcja cenowa wydaje się idealna na zbliżającą się majówkę. Problem tylko w tym, że przewoźnik nic o niej nie wie. To kolejna akcja oszustów, którzy właśnie wyszli na łowy.

Anna Kopeć (AnnaKo)
13:53
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
PKP Intercity ma duży problem

PKP Intercity oferuje najbardziej popularne przejazdy po Polsce. Chyba nie ma osoby, która by nie korzystała z tego typu usług, zważając na to, że nie ma przesadnie wielkiego wyboru. Szczególnie teraz, kiedy z naszego kraju wycofał się przewoźnik RegioJet, możemy być pewni, że popularność Intercity jeszcze wzrośnie. Niestety, przewoźnik ma duży problem z oszustami i wcale tego nie ukrywa. Wręcz przeciwnie, alarmuje na swojej oficjalnej stronie o zagrożeniu i ostrzega pasażerów przed tego typu działaniami.

Dalsza część tekstu pod wideo

PKP Intercity i "specjalna okazja"

Największym problemem jest to, że w ostatnim czasie w sieci zaczęły pojawiać się nieuczciwe strony oraz reklamy podszywające się pod PKP Intercity. Chcą przyciągnąć uwagę jak największej liczby klientów - ogłaszają promocje i kuszą bardzo niskimi cenami biletów. I tu ważna informacja dla pasażerów - prawdą jest, że PKP Intercity od czasu do czasu obniża ceny przejazdów, ale nie ma też co spodziewać się nienaturalnie niskich cen biletów. Oszuści chcą wyłudzić nasze dane i dobrać się do kont bankowych uczciwych osób. "Specjalne okazje" im tylko w tym pomagają. 

Advertisement

PKP Intercity ostrzega przed zagrożeniem i jednocześnie prosi o to, aby kupować bilety tylko przez oficjalne kanały sprzedaży PKP. Ważne, aby mieć nawyk sprawdzania adresu strony internetowej i nie klikania w podejrzane linki z reklam. W razie jakichkolwiek wątpliwości, PKP Intercity zaprasza do kontaktu lub zweryfikowania informacji o cenach na oficjalnej stronie. 

Image
telepolis
Źródła zdjęć: BalkansCat / Shutterstock
Źródła tekstu: PKP Intercity, FB