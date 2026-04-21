Polacy znów są robieni w balona. Chodzi o PKP Intercity
PKP Intercity oferuje promocyjne bilety na przejazdy i różne vouchery, uprawniające do darmowych przejazdów. Taka akcja cenowa wydaje się idealna na zbliżającą się majówkę. Problem tylko w tym, że przewoźnik nic o niej nie wie. To kolejna akcja oszustów, którzy właśnie wyszli na łowy.
PKP Intercity ma duży problem
PKP Intercity oferuje najbardziej popularne przejazdy po Polsce. Chyba nie ma osoby, która by nie korzystała z tego typu usług, zważając na to, że nie ma przesadnie wielkiego wyboru. Szczególnie teraz, kiedy z naszego kraju wycofał się przewoźnik RegioJet, możemy być pewni, że popularność Intercity jeszcze wzrośnie. Niestety, przewoźnik ma duży problem z oszustami i wcale tego nie ukrywa. Wręcz przeciwnie, alarmuje na swojej oficjalnej stronie o zagrożeniu i ostrzega pasażerów przed tego typu działaniami.
PKP Intercity i "specjalna okazja"
Największym problemem jest to, że w ostatnim czasie w sieci zaczęły pojawiać się nieuczciwe strony oraz reklamy podszywające się pod PKP Intercity. Chcą przyciągnąć uwagę jak największej liczby klientów - ogłaszają promocje i kuszą bardzo niskimi cenami biletów. I tu ważna informacja dla pasażerów - prawdą jest, że PKP Intercity od czasu do czasu obniża ceny przejazdów, ale nie ma też co spodziewać się nienaturalnie niskich cen biletów. Oszuści chcą wyłudzić nasze dane i dobrać się do kont bankowych uczciwych osób. "Specjalne okazje" im tylko w tym pomagają.
PKP Intercity ostrzega przed zagrożeniem i jednocześnie prosi o to, aby kupować bilety tylko przez oficjalne kanały sprzedaży PKP. Ważne, aby mieć nawyk sprawdzania adresu strony internetowej i nie klikania w podejrzane linki z reklam. W razie jakichkolwiek wątpliwości, PKP Intercity zaprasza do kontaktu lub zweryfikowania informacji o cenach na oficjalnej stronie.