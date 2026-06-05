Pułapka na Polaka. Trik oszustów znów zbiera żniwo

Oszustwa związane z podatkami i serwisem podatki.gov.pl nie są niczym nowym, ale najwyraźniej przestępcy osiągają w ten sposób wysoką skuteczność, bo ciągle podejmują nowe ataki. CERT Polska ostrzegł dziś przed nową kampanią tego typu.

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W rozsyłanych wiadomościach e-mail oszuści informują odbiorców o rzekomej nadpłacie podatku i możliwości otrzymania zwrotu środków. Wiadomość zawiera link prowadzący do strony przypominającej oficjalny serwis podatki.gov.pl.

Na kolejnych etapach oszuści próbują pozyskać dane osobowe, w tym numer PESEL oraz dane karty płatniczej lub dane logowania do bankowości internetowej. Łatwo się na to nabrać, bo w perspektywie pojawia się zwrot podatku, a więc „przepłacone pieniądze”. Każdy by się skusił. To oczywiście pułapka, zastawiona na tych, którzy szybciej klikają, niż nabierają wątpliwości. Nie należy w żadnym przypadku wprowadzać tam swoich danych.

Zdobyte przez oszustów informacje mogą zostać wykorzystane do nieuprawnionego dostępu do konta bankowego, realizacji nieautoryzowanych transakcji lub dalszych prób podszywania się pod ofiarę. W rezultacie możemy stracić nie tylko pieniądze.