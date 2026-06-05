Motoryzacja

Audi przeniosło rozwiązania z F1 na ulicę. Oto Nuvolari

Audi pokazało wyjątkowy samochód. Nuvolari, bo tak się nazywa, powstanie tylko w liczbie 499 egzemplarzy.

Damian Jaroszewski (NeR1o)
DAMIAN JAROSZEWSKI (NER1O) 12:48
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Audi przeniosło rozwiązania z F1 na ulicę. Oto Nuvolari
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Audi Nuvolari to nowy supersamochód w ofercie niemieckiego producenta. Wygląda kosmicznie, a do tego przenosi na zwykłe ulice rozwiązania częściowo znane z wyścigów Formuły 1. Jest to model tak wyjątkowy, że powstanie tylko 499 egzemplarzy.

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Audi Nuvolari

Audi Nuvolari to przede wszystkim hybryda, czyli wykorzystuje zarówno tradycyjny, 4-litrowy silnik spalinowy V8 biturbo o mocy 800 KM, jak i trzy silniki elektryczne.

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Audi przeniosło rozwiązania z F1 na ulicę. Oto Nuvolari

W sumie generuje moc aż 1001 koni mechanicznych, co pozwala mu osiągnąć maksymalną prędkość 350 km/h. Auto do setki rozpędza się w 2,6 sekundy, a 200 km/h zobaczymy na liczniku po 6,8 sekundy. Silniki elektryczne na przedniej osi dostarczają moment obrotowy 2150 Nm.

Audi twierdzi, że przy projektowaniu Nuvolari pełnymi garściami czerpało z Formuły 1. Samochód ma między innymi aktywną aerodynamikę. Rozkładane, tylne skrzydło generuje aż do 400 kg docisku. Na kierownicy znajduje się nawet przycisk do DSR. Podwozie powstało z wykorzystaniem technologii Space Frame Audio, co między innymi oznacza, że wykonane jest z włókna węglowego.

Audi przeniosło rozwiązania z F1 na ulicę. Oto Nuvolari

Poza tym zastosowany układ hamulcowy jest w stanie pochłonąć do 2,8 MW energii, co jest porównywalne właśnie z bolidami F1. To dobrze, bo przy takiej mocy i prędkościach skuteczne hamowanie jest kluczowe.

Powstanie tylko 499 egzemplarzy Audi Nuvolari. Pierwsze dostawy planowane są na pierwszą połowę 2027 roku. Cena w Niemczech startuje od 600 tys. euro.

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telepolis
audi supersamochód Audi Nuvolari
Źródła zdjęć: Audi
Źródła tekstu: digitaltrends