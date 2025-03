PKP Intercity z nowościami jeszcze w tym roku. Trzy duże zmiany

Jeszcze w tym roku w serwisie e-IC 2.0 oraz aplikacji PKP Intercity bilety na wybrane połączenia międzynarodowe będzie można kupić nawet pół roku wcześniej (180 dni). W pierwszej kolejności przewoźnik zamierza zwiększyć termin przedsprzedaży dla pociągów z Polski do Niemiec, Czech i Austrii. Pasażerowie zyskają w ten sposób aż 120 dni więcej na zaplanowanie swojego wyjazdu – do tej pory przedsprzedaż na większości tras międzynarodowych uruchamiana była z 60-dniowym wyprzedzeniem. Wyjątkiem są połączenia do Ukrainy, gdzie obowiązuje 20 dni przedsprzedaży.

- czytamy na stronie PKP Intercity.