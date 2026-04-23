Połączył Windows 95 i Linuxa. Zero emulacji, czy wirtualizacji. Ruszy i na kartoflu

Windows Subsystem for Linux, czyli WSL to połączenie, dzięki któremu możemy cieszyć się oprogramowaniem z Linuksa na Windows 10 i 11. Jednak pewien programista podpisujący się jako Hailey stwierdził, że to mu nie wystarcza i stworzył własną wersję tego rozwiązania dla Windowsa 95.

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 12:48
Połączył Windows 95 i Linuxa. Zero emulacji, czy wirtualizacji. Ruszy i na kartoflu

Jeśli chodzi o nazwę, to ta nie jest zbyt oryginalna: Windows 9x Subsystem for Linux, czyli WSL9x. Samo rozwiązanie natomiast nie bazuje na tym, co oferuje Microsoft, a powstało całkowicie od podstaw. Nie obejmuje ono wirtualizacji ani emulacji: zamiast tego uruchamiane są dwa jądra jednocześnie: Windowsa 95 i dość świeże jądro Linuksa, czyli 6.19.

WSL9x, czyli arcyciekawe i bezsensowne rozwiązanie

Połączył Windows 95 i Linuxa. Zero emulacji, czy wirtualizacji. Ruszy i na kartoflu

Całość ma praktycznie zerowe wymagania sprzętowe i działa nawet na retro PC z Intelem 486. Chociaż to akurat się wkrótce zmieni, ponieważ twórcy Linuksa zapowiedzieli koniec wsparcia dla i486. Tym samym nie ma szans, aby zadziałało to z nadchodzącym Linuksem 7.1 w tej konkretnej konfiguracji. Wciąż jednak można będzie uruchamiać starsze, ale wciąż wspierane jądro LTS. 

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Komputer OPTIMUS E-Sport GB650T-CR2 R7-7800X3D 32GB RAM 2TB SSD Radeon RX9070XT Wi-Fi Windows 11 Home
Komputer OPTIMUS E-Sport GB650T-CR2 R7-7800X3D 32GB RAM 2TB SSD Radeon RX9070XT Wi-Fi Windows 11 Home
-700 zł
9699 zł - najniższa cena
Kup teraz 8999 zł
Komputer LENOVO Legion T5 30AGB10 R7-7700X 32GB RAM 1TB SSD GeForce RTX5060Ti Wi-Fi Windows 11 Home
Komputer LENOVO Legion T5 30AGB10 R7-7700X 32GB RAM 1TB SSD GeForce RTX5060Ti Wi-Fi Windows 11 Home
0 zł
9099 zł - najniższa cena
Kup teraz 9099 zł
Komputer BLACKVIEW MP100 R5-7430U 16GB RAM 512GB SSD Wi-Fi Windows 11 Professional
Komputer BLACKVIEW MP100 R5-7430U 16GB RAM 512GB SSD Wi-Fi Windows 11 Professional
0 zł
2198.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 2198.99 zł
Windows 11 Oryginalny system w pełnej cenie

Czy najnowsze jądro Linuksa uruchamiane w duecie z Windowsem 95 ma jakiś sens? Właściwie to... nie: ani trochę. Jest to projekt, który powstał z dość prozaicznej przyczyny: bo mógł. I to jest właśnie piękne w tym wszystkim. Jak podkreślił sam twórca rozwiązania:

Dzięki podsystemowi Windows 9x dla systemu Linux możesz uruchamiać wszystkie swoje ulubione aplikacje Windows i Linux równolegle, korzystając z nowoczesnego jądra Linux współpracującego z jądrem Windows w pierścieniu 0. W przeciwieństwie do nowoczesnego WSL, nie jest tu wykorzystywana wirtualizacja sprzętowa, więc nawet Twój komputer 486 może go uruchomić!

Proszę się cieszyć, myślę, że to może być jeden z moich najlepszych hacków wszech czasów.

Jeśli macie komputer z Windowsem 95 i również chcielibyście dodać mu jądro Linuxa, to warto odwiedzić stronę projektu na codebergu

Źródła zdjęć: social.hails.org, Gorodenkoff / Shutterstock
Źródła tekstu: liliputing, social.hails.org