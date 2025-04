Żenująca wpadka startupu. Historia jak z taniej komedii

Nate to założony w 2018 roku przez Alberta Sanigera startup. Zajmował się on sztuczną inteligencją oraz rynkiem e-commerce. Jego właściciel twierdził, że opracowali niesamowite rozwiązanie, które pozwalało na automatyczne dokonywanie zakupów internetowych ze skutecznością na poziomie nawet 97 proc. Rzecz w tym, że była to zwykła ściema. Prawda okazała się dużo mniej imponująca.