Zapłacisz ponad 70 zł miesięcznie za przeglądarkę? Do tego to zmierza

Co powiesz na opłatę w wysokości ponad 70 zł miesięcznie za możliwość korzystania z przeglądarki internetowej? Brzmi absurdalnie, prawda? Właśnie to proponuje użytkownikom Opera.

Damian Jaroszewski (NeR1o)
DAMIAN JAROSZEWSKI (NER1O) 07:11
Przyzwyczailiśmy się, że przeglądarki internetowe są darmowe. Nie musimy płacić za możliwość korzystania z Chrome'a, Edge'a czy Firefoxa. Płatne są jedynie serwisy czy usługi, z których za ich pomocą korzystamy. Jednak Opera chce to zmienić. Właśnie zaprezentowała przeglądarkę, za którą trzeba płacić i to miesięczny abonament.

Opera Neon

Opera Neon to nowa przeglądarka. Jak pewnie się domyślacie, pełnymi garściami czerpie ona z możliwości sztucznej inteligencji. AI ma przejąć kontrolę nad większością zadań. Ma otwierać strony internetowe, zarządzać zakładkami i kartami, wyszukiwać najlepsze ceny i dbać o bezpieczeństwo.

Neon działa zgodnie z Twoimi poleceniami, otwierając karty, przeprowadzając badania, wyszukując najlepsze ceny, oceniając bezpieczeństwo – cokolwiek potrzebujesz. Dostarcza wyniki, które możesz wykorzystać, udostępnić i na których możesz się oprzeć.

twierdzi Opera.

Problem w tym, że nie jest to za darmo. Aktualnie możecie się zapisać do testów. Koszt to 59,9 dolarów za 9 miesięcy, czyli około 217 zł. Później przeglądarka będzie kosztowała 19,99 dol. za miesiąc, co według aktualnego kursu przekłada się na abonament w wysokości niecałych 73 zł.

Opera Neon nie jest pierwszą, płatną przeglądarką. Przez długi czas konieczne było opłacanie abonamentu Perplexity w najwyższej wersji, aby móc korzystać z Comet. Teraz jest ona już dostępna za darmo, ale to pokazuje, w jakim kierunku zmierza rynek. O ile podstawowe wersje przeglądarek prawdopodobnie pozostaną darmowe, tak ich ulepszone, wypasione wersje z funkcjami AI zapewne będą płatne, czy nam się to podoba, czy nie.

