Masz taki telefon? Możesz już zainstalować Androida 17

Choć proces wdrażania Androida 16 na smartfonach Motoroli jeszcze trwa, producent nie zwalnia tempa i już od lutego rozwija program testów beta najnowszego Androida 17. Właśnie poznaliśmy kolejną pulę urządzeń, których użytkownicy mogą sprawdzić nadchodzące nowości przed premierą.

Motorola była pierwszym producentem (poza samym Google), który uruchomił testy – zaledwie tydzień po premierze pierwszej bety tego systemu. Początkowo program skupiał się głównie na urządzeniach ze średniej półki cenowej, jednak najnowsze rozszerzenie obejmuje również modele z najwyższej półki.

W pierwszych dwóch turach w lutym do programu beta weszły telefony:

Motorola Edge 70,

Motorola Edge 60,

Motorola Edge 60 Fusion,

Moto G57,

Moto G57 Power,

Motorola Moto G86,

Motorola Moto G86 Power.

Kwiecień przynosi jednak kolejne modele. Na liście smartfonów dostępnych w Europie, które właśnie dołączyły do programu, znalazły się:

Motorola Signature,

Motorola Razr 60 Ultra,

Motorola Razr 70 Ultra,

Motorola Edge 60 Pro.

Jak dołączyć do testów Androida 17?

Jeśli masz jeden z wymienionych modeli, możesz zapisać się na wcześniejsze testy rozwojowej wersji systemu. Producent przypomina jednak, że edycję beta mogą zawierać błędy i nie do końca działające funkcje, dlatego odradza się instalację tego oprogramowania na głównym telefonie, z którego korzystasz na co dzień.

Aby wziąć udział w programie, należy:

Posiadać lub założyć konto na forum społeczności Motoroli. Zaktualizować swój profil, podając numer IMEI lub numer seryjny urządzenia. Dołączyć do programu Motorola Feedback Network (MFN) w ustawieniach konta. Upewnić się, że smartfon ma zainstalowane najnowsze dostępne oprogramowanie. Na stronie ofert testowych MFN znaleźć swój model, kliknąć link rejestracyjny i przesłać zgłoszenie.

Firma będzie kontaktować się z wybranymi osobami drogą mailową. Po zatwierdzeniu zgłoszenia, testowa wersja Androida 17 zostanie udostępniona jako standardowa aktualizacja OTA.

