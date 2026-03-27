Oprogramowanie

Android 17 z cenną funkcją VPN za darmo. Powinna pojawić się już dawno

Google udostępniło systemową funkcję dzielonego tunelowania w Androidzie 17. To świetna wiadomość dla osób korzystających z sieci VPN, chociaż w całej beczce miodu znalazła się też łyżka dziegciu.

Mieszko Zagańczyk (Mieszko)
MIESZKO ZAGAńCZYK (MIESZKO) 17:37
Android 17 z cenną funkcją VPN za darmo. Powinna pojawić się już dawno

Wraz z wydaniem Androida 17 Beta 3 system wzbogacił się o mnóstwo nowych narzędzi i poprawek, ale ta jedna funkcja zasługuje na szczególną uwagę. Google postanowił wbudować na poziomie samego systemu obsługę dzielonego tunelowania dla połączeń VPN. Ponieważ narzędzie jest już testowane w trzeciej becie, możemy być niemal pewni, że trafi ono do stabilnego wydania Androida 17. To spora zmiana na plus, ponieważ do tej pory podobne możliwości oferowały tylko zewnętrzne aplikacje.

Zobacz: Najnowszy Android 17 Beta 3 zmienia sposób korzystania z telefonu

Koniec z płaceniem za podstawową funkcję

Przed Androidem 17 użytkownicy musieli polegać na nielicznych dostawcach usług VPN, którzy samodzielnie integrowali dzielone tunelowanie w swoich aplikacjach. Bardzo często wiązało się to z ukryciem tej opcji w płatnych planach premium lub nałożeniem ścisłych limitów przesyłu danych. Wbudowanie tego rozwiązania bezpośrednio w fundamenty systemu operacyjnego sprawia, że staje się ono darmowe i powszechnie dostępne.

Czym w ogóle jest wspomniane dzielone tunelowanie, czy inaczej split tunneling? Choć opcja ta często ukrywa się głęboko w ustawieniach zaawansowanych oprogramowania (może mieć różne nazwy, np. Bypasser), jest jedną z najbardziej użytecznych w świecie VPN. Pozwala na zdefiniowanie, które konkretne aplikacje mają korzystać z szyfrowanego połączenia, a które powinny być z niego wykluczone. Użytkownik może dzięki temu mieć stale włączonego VPN-a, ograniczając jego działanie tylko do wybranych programów, bez wpływania na codzienną pracę całej reszty smartfonu.

Jeden haczyk systemowego rozwiązania

Implementacja tej funkcji w wydaniu Google ma niestety jedną istotną wadę. Aby nowość zadziałała w praktyce, twórcy aplikacji VPN muszą dostosować swój kod i umożliwić programom wywoływanie nowej funkcji z poziomu Androida 17. Można się spodziewać, że deweloperzy, którzy dotychczas kazali sobie płacić za dzielone tunelowanie, nie będą zachwyceni darmową konkurencją wbudowaną w system i nie wdrożą niezbędnych poprawek od razu.

Zobacz: Android tego potrzebował. Google wycofuje się z wcześniejszego błędu

vpn Android 17 dzielone tunelowanie split tunneling
Źródła zdjęć: Telepolis.pl
Źródła tekstu: Phone Arena