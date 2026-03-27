Najnowszy Android 17 Beta 3 zmienia sposób korzystania z telefonu
Firma Google udostępniła nową wersję testową swojego systemu operacyjnego dla urządzeń mobilnych. Aktualizacja przynosi zmiany w wielozadaniowości i jest dostępna dla posiadaczy wybranych smartfonów.
Nowe funkcje Androida 17
Android 17 Beta 3 osiągnął właśnie fazę Platform Stability. System w najnowszej wersji mogą zainstalować właściciele uprawnionych telefonów z serii Google Pixel. Aktualizacja wprowadza możliwość ukrywania etykiet aplikacji, dodano również obsługę formatu obrazu RAW14. Producent zastosował też kilka drobnych zmian wizualnych.
Najważniejszą nowością w trzeciej becie Androida 17 są tak zwane Bąbelki. Zmieniają one mocno sposób korzystania z wielu aplikacji jednocześnie. Rozwiązanie to było już wcześniej zapowiadane i testowane, a teraz zostało w pełni zintegrowane z systemem operacyjnym.
Każda aplikacja w oknie
Do tej pory funkcja czatów w dymkach działała na urządzeniach z Androidem głównie w aplikacji Wiadomości Google. Nowa wersja systemu rozszerza ten mechanizm na wszystkie programy. Użytkownicy mogą teraz uruchomić dowolną aplikację w postaci pływającego okna. Po dotknięciu minimalizuje się ono do małego bąbelka na brzegu wyświetlacza. To rozwiązanie powinno się szczególnie sprawdzić na urządzeniach z dużymi ekranami, takich jak składany Pixel 10 Pro Fold.
Aby uruchomić tryb bąbelkowy, należy przytrzymać ikonę aplikacji na ekranie i nacisnąć nowy symbol bąbelka. Wygląda on bardzo podobnie do przycisku minimalizowania okna. Na ekranie można umieścić wiele aplikacji. Ułatwia to szybkie przełączanie się między nimi w dowolnym momencie. Aby zamknąć taki program, wystarczy przeciągnąć bąbelek na dół ekranu.
Brak ograniczeń w wielozadaniowości
Wydaje się, że Google nie wprowadził limitu liczby aplikacji otwartych w trybie bąbelkowym. Uruchamianie programów w małych oknach i szybkie ich chowanie może się okazać przydatnym rozwiązaniem. W wielu przypadkach jest to wygodniejsze niż ciągłe przełączanie się między pełnoekranowymi aplikacjami. Działa to też lepiej niż tradycyjny podział ekranu, który mocno ogranicza pole widzenia.
Nowa funkcja najprawdopodobniej trafi do finalnego wydania systemu Android 17.