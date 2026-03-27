Najnowszy Android 17 Beta 3 zmienia sposób korzystania z telefonu

Nowe funkcje Androida 17

Android 17 Beta 3 osiągnął właśnie fazę Platform Stability. System w najnowszej wersji mogą zainstalować właściciele uprawnionych telefonów z serii Google Pixel. Aktualizacja wprowadza możliwość ukrywania etykiet aplikacji, dodano również obsługę formatu obrazu RAW14. Producent zastosował też kilka drobnych zmian wizualnych.

Najważniejszą nowością w trzeciej becie Androida 17 są tak zwane Bąbelki. Zmieniają one mocno sposób korzystania z wielu aplikacji jednocześnie. Rozwiązanie to było już wcześniej zapowiadane i testowane, a teraz zostało w pełni zintegrowane z systemem operacyjnym.

Każda aplikacja w oknie

Do tej pory funkcja czatów w dymkach działała na urządzeniach z Androidem głównie w aplikacji Wiadomości Google. Nowa wersja systemu rozszerza ten mechanizm na wszystkie programy. Użytkownicy mogą teraz uruchomić dowolną aplikację w postaci pływającego okna. Po dotknięciu minimalizuje się ono do małego bąbelka na brzegu wyświetlacza. To rozwiązanie powinno się szczególnie sprawdzić na urządzeniach z dużymi ekranami, takich jak składany Pixel 10 Pro Fold.

Aby uruchomić tryb bąbelkowy, należy przytrzymać ikonę aplikacji na ekranie i nacisnąć nowy symbol bąbelka. Wygląda on bardzo podobnie do przycisku minimalizowania okna. Na ekranie można umieścić wiele aplikacji. Ułatwia to szybkie przełączanie się między nimi w dowolnym momencie. Aby zamknąć taki program, wystarczy przeciągnąć bąbelek na dół ekranu.

Brak ograniczeń w wielozadaniowości

Wydaje się, że Google nie wprowadził limitu liczby aplikacji otwartych w trybie bąbelkowym. Uruchamianie programów w małych oknach i szybkie ich chowanie może się okazać przydatnym rozwiązaniem. W wielu przypadkach jest to wygodniejsze niż ciągłe przełączanie się między pełnoekranowymi aplikacjami. Działa to też lepiej niż tradycyjny podział ekranu, który mocno ogranicza pole widzenia.