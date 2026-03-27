Android tego potrzebował. Google wycofuje się z wcześniejszego błędu
Google udostępnił Android 17 Beta 3 dla chętnych użytkowników telefonów z serii Pixel. Nowa wersja oprogramowania wprowadza istotną zmianę, która wycofuje wcześniejszą, błędną decyzję technologicznego giganta.
Na pewno zauważyliście, że od jakiegoś czasu Android połączył przełączniki Wi-Fi i danych mobilnych w szybkich ustawieniach. To raczej nie podobało się użytkownikom, którzy woleli wcześniejsze rozwiązanie, gdy były one oddzielne. Na szczęście Google wsłuchał się w te głosy.
Android 17 przywraca ustawienia
W najnowszej wersji Android 17 Beta 3 Google przywrócił wcześniejsze ustawienia internetu. W szybkich ustawieniach ponownie dostępne są osobne przełączniki dla Wi-Fi oraz danych mobilnych. Oczywiście wcześniej też dało się nimi zarządzać osobno, ale wymagało to dodatkowych kliknięć, co nie było najwygodniejszym rozwiązaniem.
Taka zmiana ma dużo więcej sensu. Teraz szybko możemy np. wyłączyć dane mobilne, bez konieczności przytrzymywania przycisku i wchodzenia głębiej w ustawienia. Dziwne, że Google jakiś czas temu postanowił je połączyć, bo nie miało to kompletnie sensu. Dobrze, że Google wycofał się z tej zmiany. Szkoda, że na wprowadzenie jej do stabilnej wersji Androida jeszcze trochę musimy poczekać.