Android tego potrzebował. Google wycofuje się z wcześniejszego błędu

Na pewno zauważyliście, że od jakiegoś czasu Android połączył przełączniki Wi-Fi i danych mobilnych w szybkich ustawieniach. To raczej nie podobało się użytkownikom, którzy woleli wcześniejsze rozwiązanie, gdy były one oddzielne. Na szczęście Google wsłuchał się w te głosy.

Android 17 przywraca ustawienia

W najnowszej wersji Android 17 Beta 3 Google przywrócił wcześniejsze ustawienia internetu. W szybkich ustawieniach ponownie dostępne są osobne przełączniki dla Wi-Fi oraz danych mobilnych. Oczywiście wcześniej też dało się nimi zarządzać osobno, ale wymagało to dodatkowych kliknięć, co nie było najwygodniejszym rozwiązaniem.