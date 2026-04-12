Android zyska genialną funkcję. Google kopiuje Apple

Google przygotowuje nową funkcję dla użytkowników smartfonów z Androidem. Rozwiązanie o nazwie Tap to Share pozwoli na szybkie udostępnianie treści poprzez zbliżenie do siebie dwóch urządzeń.

Marian Szutiak (msnet)
MARIAN SZUTIAK (MSNET) 19:05
Tap to Share jak NameDrop w iPhone

Nowa funkcja Google'a jest bardzo podobna do rozwiązania NameDrop, które Apple wprowadził w systemie iOS 17. Amerykański gigant chce umożliwić użytkownikom Androida równie prosty sposób wymiany informacji. Dzięki Tap to Share będzie można przesyłać nie tylko dane kontaktowe, ale również zdjęcia, filmy, linki czy lokalizację. Cały proces ma być niemal natychmiastowy i intuicyjny.

Serwis Android Authority dotarł do materiałów graficznych, które pokazują interfejs nowej usługi. Na ekranie smartfonu pojawia się karta informacyjna z instrukcją obsługi. Wynika z niej, że użytkownik musi najpierw odblokować telefon. Następnie należy nałożyć na siebie górne krawędzie obu urządzeń. Ekrany smartfonów powinny być skierowane do góry, aby użytkownicy mogli widzieć proces przesyłania.

Tap to Share (źródło: Android Authority)

Wykorzystanie technologii NFC

Mechanizm działania Tap to Share opiera się na łączności NFC (Near Field Communication). Jest to ta sama technologia, która pozwala na płatności zbliżeniowe w sklepach. Telefony muszą pozostać złączone do momentu, aż ich ekrany zaczną pulsować charakterystycznym światłem. Sygnał ten oznacza, że połączenie zostało nawiązane, a dane są przesyłane do drugiego smartfonu.

Konstrukcja telefonów z Androidem jest jednak bardziej zróżnicowana niż w przypadku iPhone’ów. Google przewidziało, że antena NFC może znajdować się w różnych miejscach obudowy, często pod modułem aparatu. Jeśli standardowe zbliżenie krawędzi nie zadziała, system podpowie, aby przyłożyć urządzenia plecami do siebie. Pozwoli to na lepsze skomunikowanie się chipów w różnych modelach sprzętu.

Najpierw tylko dla smartfonów Pixel

Istnieje duże prawdopodobieństwo, że funkcja Tap to Share nie trafi od razu do wszystkich telefonów. Na początku rozwiązanie może być zarezerwowane wyłącznie dla posiadaczy smartfonów Google Pixel. To częsta praktyka producenta, który testuje nowości na własnym sprzęcie przed udostępnieniem ich pozostałym partnerom korzystającym z Androida.

Obecnie nie ma oficjalnych informacji o dacie premiery tej usługi. Firma Google nie wydała jeszcze żadnego komunikatu w tej sprawie. Można się jednak spodziewać, że więcej szczegółów poznamy podczas nadchodzących konferencji dla programistów. Funkcja ta ma szansę stać się jednym z najważniejszych ułatwień w codziennym korzystaniu z telefonu, eliminując potrzebę ręcznego wybierania odbiorcy z listy.

Źródła zdjęć: Marian Szutiak / Telepolis.pl, Android Authority
Źródła tekstu: Android Authority, Phone Arena