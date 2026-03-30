Znaleźli to w kodzie Androida 17. Koniec z uciążliwym wysyłaniem plików

W kodzie systemu Android 17, w usługach Google Play oraz kompilacji nakładki Samsung One UI 9 odkryto ślady nowej opcji o nazwie Tap to Share. Rozwiązanie to pozwoli użytkownikom na błyskawiczne udostępnianie nie tylko kontaktów, ale również plików poprzez fizyczne stuknięcie się dwoma smartfonami.

Chwila, moment, ale to już było!

Mechanizm działania nowej funkcji bazuje na łączności NFC i ma być kolejnym ulepszeniem funkcji wymiany danych, z których można obecnie korzystać w systemie Androida. Z Analizy portalu Android Authority wynika, że Tap to Share wymagać jedynie przyłożenia górnej części smartfonu do drugiego urządzenia. Na ekranie pojawi się systemowy komunikat zachęcający do stuknięcia się telefonami w celu nawiązania połączenia. Po udanym sparowaniu wybrane pliki lub informacje będą automatycznie przesyłane do odbiorcy.

Jest to pomysł mocno przypominający dawną, klasyczną funkcję Android Beam, ale w znacznie nowocześniejszym i bardziej uniwersalnym wydaniu.

Dla przypomnienia – Android Beam (znany też jako Google Beam) to funkcja systemu Android służąca do bezprzewodowego przesyłania danych między urządzeniami. Google wprowadził to rozwiązanie w 2011 roku, wraz z premierą systemu Android 4.0 Ice Cream Sandwich i smartfonu Samsung Galaxy Nexus.

W 2019 roku, wraz z premierą Androida 10, Google zrezygnował z dalszego wspierania Android Beam. Zamiast tego w systemie zadebiutowała funkcja Nearby Share, która później, przy dużym udziale Samsunga, przekształciła się w Quick Share. Kolejne odsłony zapewniały jeszcze większą wygodę, ale brakowało w nich tej prostej funkcji łączenia urządzeń przez przyłożenie jednego do drugiego.

W międzyczasie podobne rozwiązanie zadebiutowało w ekosystemie Apple – NameDrop. NameDrop to wprowadzona w iOS 17 funkcja, która umożliwia błyskawiczną wymianę wizytówek między iPhone'ami lub z Apple Watch poprzez zbliżenie urządzeń do siebie.