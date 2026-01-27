iOS 27 naprawi największe problemy iPhone'a

Koniec z zacinaniem systemu

Ostatnie lata przyniosły ambitne zmiany w oprogramowaniu Apple'a, ale iOS 26 okazał się problematyczny. Użytkownicy narzekali na błędy, słabą wydajność i nieprzemyślany wygląd interfejsu. Firma musiała zrewidować swoje plany.

Według najnowszych raportów, iOS 27 będzie powrotem do podstaw. Inżynierowie Apple'a koncentrują się na usuwaniu zbędnego kodu. System ma odzyskać szybkość i responsywność. Wewnątrz firmy porównuje się tę aktualizację do Mac OS X Snow Leopard. Tamten system również stawiał na jakość działania zamiast na liczbę nowych funkcji.

Jedną z kluczowych poprawek będzie naprawa klawiatury ekranowej. Obecnie wielu użytkowników skarży się na błędne odczytywanie dotyku. Telefon często wpisuje inną literę, niż wybrano. iOS 27 ma całkowicie wyeliminować ten błąd.

Siri wreszcie zrozumie użytkownika

Stabilizacja systemu to nie jedyna nowość. Najważniejszą zmianą funkcjonalną będzie nowa Siri. Asystent głosowy Apple zamieni się w pełnoprawnego chatbota. Będzie on zdolny do prowadzenia naturalnej konwersacji.

Siri zostanie głęboko zintegrowana z systemem. Będzie widzieć zawartość ekranu i pobierać kontekst z wiadomości czy kalendarza. Pozwoli to na wykonywanie wieloetapowych zadań w różnych aplikacjach. To realizacja obietnic, które Apple składał już przy premierze iPhone'a 16.

Technologia Google wewnątrz iPhone'a

Apple zdecydowało się na ważny krok we współpracy z konkurencją. Nowa, inteligentna wersja Siri będzie wspierana przez modele Google Gemini. Firma z Cupertino uznała, że potrzebuje zewnętrznego wsparcia w zakresie przetwarzania w chmurze.

Dzięki technologii Google'a, asystent w iOS 27 zyska lepsze zdolności wnioskowania. Odpowiedzi będą szybsze i bardziej precyzyjne. To strategiczna zmiana, która ma pozwolić Apple nadrobić zaległości w dziedzinie sztucznej inteligencji.

Zmiany w wyglądzie i aplikacjach

Siri otrzyma też nowy interfejs. Apple testuje różne warianty wizualne, które mają być bardziej nowoczesne i przyjazne. Asystent stanie się bardziej proaktywny. Zaproponuje wyjście na spotkanie wcześniej, analizując ruch drogowy i dane z kalendarza.

Duże zmiany czekają też aplikację Zdrowie. Pojawi się tam nowa usługa subskrypcyjna z trenerem AI. System przeanalizuje dane z zegarka Apple Watch i zaproponuje plany żywieniowe oraz wskazówki dotyczące samopoczucia. Aplikacja Kalendarz przejdzie gruntowną przebudowę, aby lepiej zarządzać harmonogramem dnia.

Przygotowania do składanego ekranu

Kod systemu iOS 27 zdradza plany sprzętowe Apple'a. Oprogramowanie zawiera fundamenty pod pierwszego składanego iPhone'a. Urządzenie może zadebiutować jeszcze w tym roku. System otrzyma usprawnienia w zakresie wielozadaniowości i obsługi okien na większych ekranach.