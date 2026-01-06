Samsung dla siebie nie dał rady, ale zrobił dla Apple. iPhone Fold bez rysy

Na stoisku Samsung Display w Las Vegas zaprezentowano nowy, składany panel OLED całkowicie pozbawiony widocznej linii zgięcia. Dodatkowo, by się pochwalić efektami swych prac, Samsung stworzył na targach oddzielne stanowisko, gdzie obok siebie ustawiono nowy panel i dotychczasową generację.

Dalsza część tekstu pod wideo

Według relacji napływających z CES 2026 różnica jest wyraźna. Jak nawet wykazał nasz test, w Galaxy Z Fold7 zagięcie zostało mocno ograniczone, ale nadal da się je dostrzec pod pewnymi kątami, natomiast nowy panel wygląda na całkowicie pozbawiony widocznej fałdy. To wręcz rewolucyjne osiągnięcie po kilku latach rozwoju rozkładanych ekranów, gdy nie udało się rozwiązać tego problemu. Samsung Display podkreśla też brak efektu łamania obrazu i tekstu na linii zgięcia podczas normalnego użytkowania.

Fot. Ice Universe

Z podanych informacji wynika, że najważniejszym elementem rozwiązania ma być nowa konstrukcja ekranu: metalowa płyta pod wyświetlaczem z laserowo wykonywanymi mikrootworami. Taki element ma lepiej rozpraszać naprężenia powstające podczas składania, dzięki czemu panel nie pracuje w jednym, łatwo zauważalnym punkcie, co w praktyce przekłada się na brak zgięcia.

Pierwsze spekulacje mówią, że to właśnie ten panel trafi do Galaxy Z Fold8, którego premiera spodziewana jest w drugiej połowie 2026 roku. Jeśli tak się stanie, Samsung mógłby zamknąć temat najbardziej krytykowanej cechy składanych ekranów, a przy okazji poprawić trwałość swoich foldów.