Zła higiena w tym miejscu może poważnie szkodzić sercu. Zaskoczeni?

Jama ustna a serce - co mają wspólnego?

I choć na pierwszy rzut oka, te dwa obszary zdrowia mogą wydawać się niezwiązane ze sobą, to jednak kolejne badania wyraźnie wskazują na to, że stan zdrowia jamy ustnej może mieć daleko idące skutki dla serca.

Choroby dziąseł i infekcje jamy ustnej mogą wywołać stan zapalny, umożliwiając przedostanie się szkodliwych bakterii do krwiobiegu. W ciężkich przypadkach mogą doprowadzić nawet do bezpośredniego zakażenia tkanki serca. Wszystkie te skutki, zebrane wszystkie razem, mogą przyczynić się do poważnych, a w wielu przypadkach nawet zagrażających życiu, schorzeń układu sercowo-naczyniowego.

Nie sposób nie wspomnieć o paradontozie, chorobie dziąseł, spowodowanej długotrwałym nagromadzeniem płytki nazębnej i nieodpowiednią higieną jamy ustnej. Nieleczona powoduje zapalenie tkanki dziąseł, co ułatwia bakteriom jamy ustnej dostęp do krwiobiegu. Badania potwierdzają, że osoby z chorobą dziąseł są bardziej narażone na choroby serca.

Po dostaniu się do krwiobiegu niektóre bakterie mogą przyczepić się do wewnętrznej wyściółki naczyń krwionośnych. To zakłóca barierę naczyniową, ułatwiając rozprzestrzenianie się infekcji w całym ciele. W skrajnych przypadkach może to skończyć się niewydolnością ważnych organów, a nawet śmiercią.