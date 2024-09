Nasza planeta jest zagrożona. Aż 6 na 9 wskaźników jest przekroczone

Naukowcy ostrzegają! Ziemi grozi ryzyko trwałych i nieodwracalnych zmian, które mogą doprowadzić do zniszczenia całych ekosystemów. Przekroczyliśmy już większość wskaźników, które na to wskazują.

Specjalny raport na temat Ziemi został przygotowany przez Planetary Health Check – to inicjatywa, której celem jest ocena kluczowych aspektów zdrowia planety, dzięki którym możliwe jest funkcjonowanie człowieka. Dokument zbiera najnowsze informacje na temat procesów zachodzących na Ziemi, wskazuje ich przyczyny, a także powiązania między nimi. Jak możemy w nim przeczytać, 6 na 9 wskaźników zostało już przekroczone, a za moment to samo może stać się z siódmym.

Jakie granice już przekroczyliśmy?

W skład wspomnianych wskaźników wchodzą: zmiana klimatu, utrata bioróżnorodności, zakwaszenie oceanów, ubytek warstwy ozonowej, zmiany w systemie użytkowania ziemi, zanieczyszczenie atmosfery aerozolami, przepływy biogeochemiczne (czyli nadmierne wykorzystanie azotu i fosforu w rolnictwie, co prowadzi do eutrofizacji wód i innych problemów środowiskowych), niezrównoważone zużycie zasobów słodkiej wody oraz zanieczyszczenia chemiczne.

Z tej grupy pozostały nam tylko jeszcze: ubytek warstwy ozonowej, zanieczyszczenia atmosfery aerozolami oraz zakwaszenie oceanów, przy czym w tym ostatnim przypadku do przekroczenia granicy brakuje niewiele. Dlaczego jest to tak ważne? Jak możemy przeczytać w raporcie cytowanym przez portal naukawpolsce.pl, pokonanie tej bariery zwiększa ryzyko trwałego uszkodzenia ekosystemów ważnych dla istnienia życia na Ziemi. Oczywiście im więcej tych przekroczeń tym zmian może być więcej i mogą być one bardziej gwałtowne i intensywne.

