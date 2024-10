Badacze wskrzesili mózg świni. Odkryli przez to pewien sekret wątroby

Czy śmierć to koniec? Naukowcy dowodzą, że tę ostateczną granicę można jednak przesunąć. A nawet odwrócić. Przynajmniej na chwilę. Najnowszym osiągnięciem jest wskrzeszenie mózgu świni.

Badacze z Chin dokonali dość niezwykłego czynu. Udało im się ponownie aktywować mózg świni godzinę po ustaniu krążenia. Jak donoszą badania opublikowane w EMBO Molecular Medicine, w niektórych przypadkach funkcjonalność ta była utrzymywana przez wiele godzin. Wszystko przez niezwykłe odkrycie badaczy. W efekcie może poszerzyć się czas skutecznej reanimacji pacjenta po zatrzymaniu krążenia.

Wątroba a mózg

Gdy krew nagle zatrzymuje się w ciele człowieka rozpoczyna się wyścig z czasem. Niedokrwienie mózgu nawet w ciągu kilku minut potrafi spowodować ogromne uszkodzenia w organizmie człowieka. Z tego też powodu chińscy naukowcy szukali metod ograniczania urazów mózgu. Wykorzystali w tym celu świnie, u których zespół porównywał włączenie wątroby do utraty krążenia. W jednym zestawie eksperymentów dwie grupy świń poddano niedokrwieniu mózgu przez 30 minut; jedna z grup została również poddana niedokrwieniu wątroby, a druga nie. Natomiast grupa kontrolna nie została poddana niedokrwieniu wcale – opisuje portal sciencealert.com.

Po zbadaniu mózgów okazało się, że druga z badanych grup miała mniejsze uszkodzenia tego narządu. Na tym jednak doświadczenia się nie zatrzymały. Naukowcy postanowili bowiem włączyć nieuszkodzoną wątrobę do systemu podtrzymywania życia ożywiając przy tym mózg usunięty całkowicie poddanej eutanazji świni. Choć brzmi to dość odrzucająco, to ta analiza może pomóc nam w znalezieniu odpowiednich momentów i okoliczności do reanimacji.

Zespół postanowił bowiem sprawdzić jak mózgi zareagują po podłączeniu do systemu podtrzymywania życia, wspomaganego wątrobą po różnych odstępach od odcięcia dopływu krwi. W przypadku próby, gdzie okres ten trwał 50 minut, mózg świni wznowił aktywność elektryczną i utrzymywał się w tym stanie przez sześć godzin, aż do wyłączenia eksperymentu. Na tej podstawie chińscy badacze twierdzą, że wątroba odgrywa ważną rolę w rozwoju uszkodzenia mózgu po zatrzymaniu krążenia. To zaś jest pretekstem do nowych badań nad tym niezwykłym narządem i jego urazami, które ostatecznie mogą pomóc wielu pacjentom, którzy do tej pory w najlepszym wypadku mogli skorzystać jedynie z częściowego powrotu do zdrowia.

