Nauka

Usta mogą ochronić nas przed groźną chorobą. Najnowsze odkrycie

Okazuje się, że gigantyczne pętle DNA, odkryte w naszych ustach, mogą dodatkowo chronić nas przed rakiem.

Anna Kopeć (AnnaKo)
ANNA KOPEć (ANNAKO) 07:36
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Usta mogą ochronić nas przed groźną chorobą. Najnowsze odkrycie

Usta dodatkową tarczą przed nowotworami

Gigantyczne pętle DNA, które są przenoszone przez bakterie w naszej jamie ustnej, mogą mieć korzystny wpływ na zdrowie nie tylko jamy ustnej, ale całego układu odpornościowego. Co za tym idzie, mogą potencjalnie zmniejszyć ryzyko wystąpienia niektórych nowotworów. Głównie nowotworów głowy i szyi.

Dalsza część tekstu pod wideo

Niedawno odkryte pierścienie kwasu nukleinowego, o wdzięcznej nazwie "Inokles", wydają się być dużym typem plazmidów - elementów genetycznych, znajdujących się poza główną instrukcją obsługi DNA w wielu mikrobach.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Ciśnieniomierz BEURER BM 23
Ciśnieniomierz BEURER BM 23
0 zł
105 zł - najniższa cena
Kup teraz 105 zł
Ciśnieniomierz BEURER BC 30 Biało-czarny
Ciśnieniomierz BEURER BC 30 Biało-czarny
0 zł
75.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 75.99 zł
Ciśnieniomierz BRAUN ExactFit™ 2 BUA4050EU Biało-czarny
Ciśnieniomierz BRAUN ExactFit™ 2 BUA4050EU Biało-czarny
0 zł
119.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 119.99 zł
Advertisement

Zespół badaczy z Uniwersytetu w Tokio twierdzi, że Inokles odgrywają dość znaczącą rolę w pomaganiu bakteriom - w tym przypadku - bakteriom Streptococcus. Odkryte pierścienie pomagają w adaptacji do środowiska biologicznego w jamie ustnej, działając niczym dodatkowy zestaw do przetrwania. 

Wiemy, że w mikrobiomie jamy ustnej żyje wiele różnych rodzajów bakterii, ale wiele ich funkcji i sposobów realizacji wciąż pozostaje nieznanych. Badając to, odkryliśmy Inocles, przykład pozachromosomalnego DNA, które istnieje w komórkach, w tym przypadku bakteriach, ale poza ich głównym DNA.

twierdzi mikrobiolog Yuya Kiguchi z Uniwersytetu w Tokio. 

Dlaczego wcześniej nikt nie zauważył Inocles? Okazuje się, że powodem mogły być jego niezwykłe rozmiary. Naukowcy skupiali się na dzieleniu DNA na mniejsze fragmenty, a większe sekwencje pomijali. 

Średnia wielkość genomu Inocle wynosi 350 kilopar zasad, jest to zatem jeden z największych pozachromosomalnych elementów genetycznych w ludzkim organizmie.

tłumaczy Kiguchi. 

Dlaczego niebieskie oczy tak naprawdę nie są niebieskie?

Image
telepolis
badania i rozwój zdrowie nauka badania naukowe
Zródła zdjęć: DC Studio / Shutterstock
Źródła tekstu: sciencealert.com