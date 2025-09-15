Usta mogą ochronić nas przed groźną chorobą. Najnowsze odkrycie
Okazuje się, że gigantyczne pętle DNA, odkryte w naszych ustach, mogą dodatkowo chronić nas przed rakiem.
Usta dodatkową tarczą przed nowotworami
Gigantyczne pętle DNA, które są przenoszone przez bakterie w naszej jamie ustnej, mogą mieć korzystny wpływ na zdrowie nie tylko jamy ustnej, ale całego układu odpornościowego. Co za tym idzie, mogą potencjalnie zmniejszyć ryzyko wystąpienia niektórych nowotworów. Głównie nowotworów głowy i szyi.
Niedawno odkryte pierścienie kwasu nukleinowego, o wdzięcznej nazwie "Inokles", wydają się być dużym typem plazmidów - elementów genetycznych, znajdujących się poza główną instrukcją obsługi DNA w wielu mikrobach.
Zespół badaczy z Uniwersytetu w Tokio twierdzi, że Inokles odgrywają dość znaczącą rolę w pomaganiu bakteriom - w tym przypadku - bakteriom Streptococcus. Odkryte pierścienie pomagają w adaptacji do środowiska biologicznego w jamie ustnej, działając niczym dodatkowy zestaw do przetrwania.
Wiemy, że w mikrobiomie jamy ustnej żyje wiele różnych rodzajów bakterii, ale wiele ich funkcji i sposobów realizacji wciąż pozostaje nieznanych. Badając to, odkryliśmy Inocles, przykład pozachromosomalnego DNA, które istnieje w komórkach, w tym przypadku bakteriach, ale poza ich głównym DNA.
Dlaczego wcześniej nikt nie zauważył Inocles? Okazuje się, że powodem mogły być jego niezwykłe rozmiary. Naukowcy skupiali się na dzieleniu DNA na mniejsze fragmenty, a większe sekwencje pomijali.
Średnia wielkość genomu Inocle wynosi 350 kilopar zasad, jest to zatem jeden z największych pozachromosomalnych elementów genetycznych w ludzkim organizmie.