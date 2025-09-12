Dlaczego niebieskie oczy tak naprawdę nie są niebieskie?

Oczy mogą mieć intensywną barwę brązową, niebieską lub zieloną, która zmienia się z zależności od tego jak pada światło. Jedno jest pewne - to właśnie one potrafią nas zatrzymać i rozbudzić ciekawość, zanim jeszcze poznamy danego człowieka.

Ludzkie oczy na świecie obejmują szeroką paletę barw. Co ciekawe, w Afryce i Azji najpopularniejszym odcieniem jest brąz, a oczy niebieskie najczęściej występują w Europie Północnej i Wschodniej. Orzechowy odcień wydaje się zmieniać barwę i oczy wydają się albo zielone, albo brązowe - w zależności od tego, jak pada światło.

Okazuje się, że zieleń jest najrzadszą barwą ze wszystkich, zielone oczy ma zaledwie około 2 procent populacji.

O co chodzi z niebieskimi oczami?

Odpowiedź tkwi w tęczówce, kolorowym pierścieniu tkanki otaczającym źrenicę. To właśnie tutaj, pigment zwany melaniną wykonuje największą pracę.

Brązowe oczy zawierają duże stężenie melaniny, która pochłania światło i nadaje im ciemniejszy wygląd. Niebieskie oczy z kolei, zawierają bardzo mało melaniny. Ich kolor wcale nie pochodzi z pigmentu, ale z rozpraszania światła w tęczówce. Ten efekt fizyczny nazywa się efektem Tyndalla. Jest to podobny efekt, który sprawia, że niebo wydaje się niebieskie.

W oczach niebieskich krótsze fale światła (niebieski) są rozpraszane skuteczniej niż te fale dłuższe (takie jak czerwony i żółty). Ze względu na niskie stężenie melaniny, absorbują mniejszą ilość światła, co pozwala aby niebieskie światło zdominowało to, co widzimy. Naukowcy są zatem zgodni - niebieski odcień naszych oczu wcale nie wynika z pigmentu, ale ze sposobu w jaki światło oddziałuje na strukturę oka.