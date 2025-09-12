Dlaczego niebieskie oczy tak naprawdę nie są niebieskie?
Zazwyczaj, w momencie kiedy kogoś poznajemy, skupiamy się na jego oczach. Nic dziwnego, wszak to one uchodzą za "zwierciadło duszy". Czasem mogą mieć barwę tak nieoczywistą, że trudno nam określić, jaki to właściwie kolor.
Oczy mogą mieć intensywną barwę brązową, niebieską lub zieloną, która zmienia się z zależności od tego jak pada światło. Jedno jest pewne - to właśnie one potrafią nas zatrzymać i rozbudzić ciekawość, zanim jeszcze poznamy danego człowieka.
Ludzkie oczy na świecie obejmują szeroką paletę barw. Co ciekawe, w Afryce i Azji najpopularniejszym odcieniem jest brąz, a oczy niebieskie najczęściej występują w Europie Północnej i Wschodniej. Orzechowy odcień wydaje się zmieniać barwę i oczy wydają się albo zielone, albo brązowe - w zależności od tego, jak pada światło.
Okazuje się, że zieleń jest najrzadszą barwą ze wszystkich, zielone oczy ma zaledwie około 2 procent populacji.
O co chodzi z niebieskimi oczami?
Odpowiedź tkwi w tęczówce, kolorowym pierścieniu tkanki otaczającym źrenicę. To właśnie tutaj, pigment zwany melaniną wykonuje największą pracę.
Brązowe oczy zawierają duże stężenie melaniny, która pochłania światło i nadaje im ciemniejszy wygląd. Niebieskie oczy z kolei, zawierają bardzo mało melaniny. Ich kolor wcale nie pochodzi z pigmentu, ale z rozpraszania światła w tęczówce. Ten efekt fizyczny nazywa się efektem Tyndalla. Jest to podobny efekt, który sprawia, że niebo wydaje się niebieskie.
W oczach niebieskich krótsze fale światła (niebieski) są rozpraszane skuteczniej niż te fale dłuższe (takie jak czerwony i żółty). Ze względu na niskie stężenie melaniny, absorbują mniejszą ilość światła, co pozwala aby niebieskie światło zdominowało to, co widzimy. Naukowcy są zatem zgodni - niebieski odcień naszych oczu wcale nie wynika z pigmentu, ale ze sposobu w jaki światło oddziałuje na strukturę oka.
Kolor oczu zmienia się także z biegiem czasu. Wiele europejskich dzieci rodzi się z niebieskimi oczami, ponieważ ich poziom melaniny jest niski. Często potem ich oczy zmieniają kolor na zielony lub brązowy.