Czujesz, że twoje kolano "klika"? Co to właściwie oznacza?

Zgrzytanie w kolanie - czy jest się czego bać?

Zastanawialiście się kiedyś, co oznacza dziwny, ale charakterystyczny dźwięk zgrzytania kolana? Można go doświadczyć wchodząc po schodach, podczas chodzenia lub wstawania z krzesła. Występuje podczas zginania i prostowania kolana. To nic innego jak słyszalny trzask, skrzypienie lub zgrzytanie. Zazwyczaj, zatrzymujemy się, robimy na szybko kilka ćwiczeń rozciągających i idziemy dalej. Ale, w większości przypadków zgrzytliwy dźwięk powraca.

Wówczas nachodzi nas fala przerażenia - co nie tak jest z moim kolanem? Czy to artretyzm? Czy starość? Czy powinniśmy iść z tym natychmiast do lekarza?

Zanim naciśniemy przycisk paniki, zastanówmy się na spokojnie, co owo charakterystyczne "kliknięcie" może oznaczać.

Jest to niezmiernie zaskakujące, ale naukowcy nie wiedzą co tak naprawdę powoduje trzeszczenie w kolanie. Istnieją teorie sugerujące, że te konkretne odgłosy w stawie kolanowym mogą być spowodowane uszkodzeniem chrząstki stawowej, przesunięciem ścięgien nad kośćmi lub pękaniem pęcherzyków gazu w płynie otaczającym kolano.

Jednak, obecne dowody naukowe są niewystarczające do stwierdzenia z całą pewnością jaka jest przyczyna tego powszechnego objawu. Niedawne badanie wykazało, że tak zwane "głośne" kolana ma 41% osób w populacji. Co ciekawe, trzaski w kolanach są powszechne wśród osób, które nie mają żadnych problemów z kolanami.