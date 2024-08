W Jerozolimie znaleziono "dżina". Nikt się go tam nie spodziewał

Izraelskie media donoszą o niezwykłym znalezisku. Pochodzący sprzed 2700 lat artefakt okazał się totalną niespodzianką. Jest bowiem związany z pewną uskrzydloną postać w czymś, co może być koroną. Skojarzenia są jednoznaczne.

Odkrycie zostało ogłoszone przez Israel Antiquities Authority, instytucję zajmująca się miejscami chronionymi. Artefakt w postaci pieczęci odnaleziono w pobliżu Południowego Muru Wzgórza Świątynnego w Jerozolimie. Najciekawsze jest jednak to, co przedstawia. Wykonana z czarnego kamienia pieczęć z okresu żydowskiej Pierwszej Świątyni prezentuje wyobrażenie uskrzydlonej postaci oraz imię wyryte w paleo-hebrajskim piśmie. Wizerunek kojarzy się jednoznacznie z uskrzydlonym „dżinem” – ochronną magiczną figurą wywodzącą się ze sztuki neoasyryjskiej. Co oznacza to odkrycie?

Pierwsze takie znalezisko

Jak wskazuje portal naukawpolsce.pl, zdaniem ekspertów pieczęć ta była używana zarówno do podpisywania dokumentów jak i jako amulet. W centrum znajduje się wspomniana, skrzydlata postać przedstawiona z profilu a także napis, który został odczytany jako „dla Yeho'ezera syna Hosh'ayahu”.

Takie figury uskrzydlonych demonów są znane w sztuce neoasyryjskiej z IX–VII wieku p.n.e. i były uważane za rodzaj demona ochronnego – tłumaczą badacze. Wspomniany na pieczęci Yeho’ezer, zajmował prawdopodobnie wysokie stanowisko w administracji Królestwa Judy. Sama pieczęć-amulet, która jest jednocześnie symbolem władzy, została wykonana „na bardzo wysokim poziomie artystycznym”. Wiek artefaktu oceniono na bazie zbieżności z postaciami opisywanymi w Biblii. Podobne imię pojawia się w Księdze Jeremiasza, gdzie opisywane są wydarzenia właśnie sprzed około 2700 lat.

Przy okazji, sama pieczęć zdaniem odkrywców jest także dowodem na sporą popularność umiejętności czytania i pisania w tamtych czasach, ale także, co ważniejsze na kulturowe wpływy Imperium Asyryjskiego. Samo znalezisko wspomnianego wizerunku demona na pieczęci to pierwszy taki przypadek w izraelskiej i regionalnej archeologii badającej tamten okres historii.

