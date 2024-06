Te ubrania pomogą z globalnym ociepleniem. Nawet 9 stopni mniej

Coraz większe fale upałów przekraczających nawet 50 stopni Celsjusza to jeden z pretekstów z globalnym ociepleniem. Ale naukowcy szukają też rozwiązań, które pomogą radzić sobie z takim upałem.

Powyżej 50 stopni pokazały już w tym roku chociażby termometry w Meksyku, Indiach i Pakistanie. Ten ogromny skwar stawia przed naukowcami nowe wyzwania. W ostatnim numerze Science pojawił się artykuł dotyczący nowinki, która może pomóc mieszkańcom tych krajów w walce z upałem. Chodzi o… specjalny materiał, z którego można by stworzyć pasywnie chłodzące ubranie. Nad rozwiązaniem pracowali naukowcy z Pritzker School of Molecular Engineering University of Chicago.

9 stopni mniej

Nowa tkanina ma znaleźć zastosowanie w przygotowaniu odzieży, ale też projektowaniu budynków i samochodów oraz przechowywaniu żywności. Jak wskazuje ScienceDaily, w testach przeprowadzonych w słońcu Arizony materiał utrzymywał temperaturę o 2,3 stopnia Celsjusza niższą niż tkanina emitująca szerokopasmowe promieniowanie, używana do uprawiania sportów wytrzymałościowych na świeżym powietrzu i o 8,9 stopnia Celsjusza niższą niż komercyjny jedwab powszechnie stosowany do produkcji koszul, sukienek i innych letnich ubrań. Zdaniem uczonych materiał może dzięki temu pomóc wielu osobom, które w trakcie upałów doświadczają problemów ze zdrowiem, nawet ze skutkiem śmiertelnym. Sam materiał został stworzony w taki sposób, by ograniczyć do nas napływ fal ciepła, zarówno tych pochodzących od Słońca, jak i od nagrzanych powierzchni.

Zespół podkreśla, że ograniczanie emisji dwutlenku węgla jest nadal konieczne, tak jak walka ze zmianami klimatycznymi. Ale nim uda się to osiągnąć już dziś potrzebne są rozwiązania, które pomogą nam radzić sobie ze skutkami wysokich temperatur. Jednocześnie materiał ten może także zostać zastosowany ze swoją technologią pasywnego chłodzenia do innych obszarów naszego życia. Grubsza wersja tkaniny, chroniona niewidoczną warstwą polietylenu, mogłaby być stosowana na bokach budynków lub samochodów, obniżając temperaturę wewnętrzną i zmniejszając koszty oraz wpływ klimatyzacji na emisję dwutlenku węgla. W podobny sposób materiał ten mógłby być wykorzystywany do transportu i przechowywania mleka oraz innych produktów spożywczych, które w przeciwnym razie zepsułyby się w upale.

