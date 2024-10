Nagrali tajemniczą ośmiornicę na dnie oceanu. Ona tańczy dla nas

Ośmiornica-baletnica nagrana na filmie. Wyjątkowe nagranie odsłania zwierzę żyjące na głębokości prawie 5 kilometrów pod powierzchnią wody, w tzw. strefie otchłani. Ruchy ośmiornicy są niezwykle ciekawe i przypominają wodne podskoki.

W czasach, gdy ludzie coraz chętniej mówią o odkrywaniu coraz dalszych zakątków kosmosu dużo bliższe nam sąsiedztwo wciąż skrywa wiele zagadek. Głębie oceanów są miejscem, w którym występuje wiele nadal nieznanych nam stworzeń. Jedno z nich udało się niedawno zarejestrować na filmie, a efekt został pokazany światu. Na nagraniu widać niezwykła ośmiornicę, która “skacze” w wodzie z gracją baletnicy.

Tańczy do silent disco?

Roztańczone stworzenie zostało nagrane na głębokości 4800 metrów pod powierzchnią wody w ramach badania przeprowadzonego przez naukowców z University of Western Australia. Dzięki zastosowaniu odpowiedniego sprzętu, który był w stanie wytrzymać wymagające temperatury oraz ciśnienie, a także pracować w ciemności, udało się zarejestrować ośmiornicę znaną jako meduza wielkooka (Cirrothauma cf. magna).

“Taneczne” popisy nie są wyjątkowe tylko dla tego stworzenia. W badaniu z 1997 roku przywoływanym przez portal sciencealert.com, wspominane są ośmiornice odbijajace się od dna morskiego w podobny sposób. Podobne obserwacje daje też artykuł z 2023 roku na temat gatunku Cirroteuthis muelleri, która wykonuje tę samą sekwencję ruchów. Będąc u szczytu swojego “skoku” zwierzę rozstawia swoje ramiona i korzysta z błony znajdującej się pomiędzy nimi, by spowolnić i przedłużyć drugą fazę “lotu”.

Podczas tego ruchu ośmiornica może też np. chwytać jakąś zdobycz, dzięki czemu zapewnia sobie pożywienie. Nas prowokuje za to po raz kolejny do odwrócenia choć na chwilę od kosmicznego wyścigu i gwiazd, by rozejrzeć się za tym, co wciąż tajemnicze i piękne w dużo bliższej nam okolicy.

