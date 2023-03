Trik ze śniegiem. Banalne, a zmieni życie nie do poznania

Czy ze śniegu można wytworzyć energię elektryczną? Japońskie miasto Aomori testuje obecnie technologię pozwalającą nie tylko pozbyć się ton zalegającego śniegu, ale także wytwarzającą tańszą energię.

Odnawialne źródła energii to już nie tylko energia słoneczna czy wiatrowa. W Japonii w mieście Aomori śnieg stał się właśnie przedmiotem zainteresowania. Aomori, położone 715 km na północ od Tokio, jest znane jako jedno z miejsc na Ziemi, w którym zimą opady śniegu są bardzo duże. Każdej zimy na ziemi leży około 8 metrów białego puchu.

Odśnieżanie śniegu jest dość kosztowne i wynosi około 42 mln euro w skali roku. Zamiast pozbywać się śniegu wrzucając go do oceanu, co jest zwyczajową praktyką, władze postanowiły przetestować nowy sposób wytwarzania energii. Prace prowadzone są z pomocą ekspertów z University of Electro-Communications w Tokio i lokalnego startupu Forte.

Japończycy zrobili prąd ze śniegu

System działania opracowany dla miasta Aomori jest stosunkowo prosty. Zaprojektował go Koji Enoki, profesor nadzwyczajny w Wyższej Szkole Informatyki i Inżynierii. Jego wiedza jest wykorzystywana w wielu projektach badawczych z zakresu inżynierii cieplnej. Enoki współpracuje między innyi z japońską agencją kosmiczną JAXA, a także przy badaniach nad ekologicznym systemem chłodzenia i klimatyzacją.

Projekt „snow power” zaczyna się od przewiezienia przez ciężarówki śniegu do nieczynnego basenu szkolnego. W nim znajduje się rura wypełniona płynem i biegnącą z dna basenu na jej powierzchnię, tworząc obieg zamknięty. Śnieg opadający pod wpływem ciężaru na dno chłodzi część rury, która znajduję się na dole. Część tej samej rury umieszczona na samej górze basenu nagrzewa się natomiast w promieniach słońca.

Zimny ​​płyn, który znajduje się na dnie basenu, jest gęstszy i wypycha gorący płyn w kierunku powierzchni. Ta różnica temperatur powoduje ruch płynu. Efektem rotacji odbywającej się w rurze jest obracanie się turbiny. Napędza ona generator energii elektrycznej. Zdaniem naukowców wydajność ich systemu daje wyniki podobne do farm fotowoltaicznych, przy czym jest bardziej ekonomiczna.

Jeśli. Zwłaszcza w Europie, gdzie poszukuje się ekologicznych i tanich zamienników dla gazu i ropy, może okazać się ciekawą alternatywą. Oczywiście metoda ma naturalne ograniczenia takie jak potrzeba dużej ilości śniegu. Kontrowersyjny jest też pomysł transportu śniegu ciężarówkami, co zanieczyszcza środowisko i zmniejsza ekologiczny aspekt tej metody.

Źródło zdjęć: Andrii Medvednikov / Shutterstock

Źródło tekstu: Sustainability Times, oprac. własne