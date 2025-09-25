Wyścig robotów trwa. Kolejny robi oszałamiające figury
Kolejna firma przedstawiła osiągnięcia swojego robota humanoidalnego. Tym razem swój film opublikowała niewielka firma z Szanghaju, prezentując wyczyny akrobatyczne N1.
Ledwo co rozpływaliśmy się w zachwytach nad realistyczną głową humanoidalnego robota, przyszedł czas na więcej. Fourier to szanghajska firma, której robot humanoidalny dał właśnie niesamowity pokaz umiejętności.
Firma zaprezentowała robota humanoidalnego N1, któremu udało się opanować niesamowite zdolności gimnastyczne. Demonstracja uwypukla jego dynamiczną kontrolę i wytrzymałość.
Kolejny robot, kolejne salto
Firma opublikowała 30-sekundowy klip przedstawiający jak N1 z lekkością wykonuje salto w powietrzu i imponujący skok o 360 stopni. Cały materiał rozpoczyna się napisem "Pokaz kung fu N1". A wszystkie ruchy, które wykonuje robot to nic innego jak prawdziwy pokaz równowagi, koordynacji i siły napędowej. Warto zaznaczyć, że salto w powietrzu wykonał bez użycia palców, opierając się wyłącznie na kończynach i kontroli ciała robota.
To już zdecydowanie wysoki level rozwoju tego typu maszyny, naśladującej człowieka - akrobatę.
Nowy kierunek rozwoju robotyki
Ciekawym jest fakt, że założona w Szanghaju w 2015 roku, firma Fourier, zbudowała swoją renomę w dziedzinie robotyki rehabilitacyjnej. Z biegiem lat, firma rozszerzyła swoją działalność o produkcję robotów humanoidalnych ogólnego przeznaczenia. To seria robotów oznaczonych symbolami GR: GR-1, GR-2 i GR-3. Roboty te mierzą tyle, co przeciętny człowiek - ważą 55 kg. N1 z kolei jest lżejszy i bardziej przystępny dla badaczy. Mierzy ok. 1,3 metra i waży 38 kilogramów.