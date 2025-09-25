Wyścig robotów trwa. Kolejny robi oszałamiające figury

Ledwo co rozpływaliśmy się w zachwytach nad realistyczną głową humanoidalnego robota, przyszedł czas na więcej. Fourier to szanghajska firma, której robot humanoidalny dał właśnie niesamowity pokaz umiejętności.

Firma zaprezentowała robota humanoidalnego N1, któremu udało się opanować niesamowite zdolności gimnastyczne. Demonstracja uwypukla jego dynamiczną kontrolę i wytrzymałość.

Kolejny robot, kolejne salto

Firma opublikowała 30-sekundowy klip przedstawiający jak N1 z lekkością wykonuje salto w powietrzu i imponujący skok o 360 stopni. Cały materiał rozpoczyna się napisem "Pokaz kung fu N1". A wszystkie ruchy, które wykonuje robot to nic innego jak prawdziwy pokaz równowagi, koordynacji i siły napędowej. Warto zaznaczyć, że salto w powietrzu wykonał bez użycia palców, opierając się wyłącznie na kończynach i kontroli ciała robota.

To już zdecydowanie wysoki level rozwoju tego typu maszyny, naśladującej człowieka - akrobatę.

Nowy kierunek rozwoju robotyki