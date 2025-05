Jego krew jest niezwykła. Dzięki niemu mamy przełom w leczeniu ukąszeń

18 lat, 200 ukąszeń i 700 wstrzyknięć jadu

Friede poddał się 200 ukąszeniom węży na przestrzeni 18 lat, ale na tym jego styczność z jadem się nie skończyła, bo pobierał on jad od wielu najniebezpieczniejszych gatunków i wstrzyknął go sobie ponad 700 razy. Mówimy tutaj o kontakcie z jadem od czarnej mamby, kobr, tajpanów czy niemrawców.

Początkowo planował jedynie uodpornić się na potrzeby zajmowania się własnymi wężami. Jednak w wyniku poważnego wypadku skończył w śpiączce i niemal stracił palec. Wtedy został ukąszony przez kobrę aż dwa razy. Po tym jak szczęśliwie ocknął się ze śpiączki, Friede postanowił kontynuować swój projekt, ale chciał się przyczynić do pomocy każdemu, kto znalazłby się w jego sytuacji.

Szczęśliwie jego ścieżki złączyły się z drem Jacobem Glanville, szefem firmy Centivax zajmującej się opracowaniem antidotów na ukąszenia węży. Ekipa Glanvilla poszukiwała przeciwciał, które są w stanie zneutralizować nie tylko konkretny podtyp toksyn , lecz całą grupę toksyn (dwie główne to: neurotoksyny i hemotoksyny).

Badania Centivax skupiały się na zdradnicowatych, a więc rodzinie węży do których należą mamby, kobry, tajpany, niemrawce i węże koralowe. Zdradnicowate używają neurotoksyn, które paraliżują ofiary i przyczyniają się stopniowo do całkowitej utraty oddechu z momentem wstrzymania pracy mięśni za to odpowiadających.