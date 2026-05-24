Odkryto nowy skutek uboczny otyłości. Jest bardzo niepokojący

Otyłość niszczy nerwy twarzy

Badacze z Helmholtz Munich oraz Uniwersytetu Ludwika i Maksymiliana w Monachium opracowali system MouseMapper. To narzędzie oparte na sztucznej inteligencji, które potrafi przeskanować całe ciało myszy i jednocześnie zmapować każdy narząd, nerw i komórkę odpornościową, bez krojenia tkanek na plastry.

Żeby to osiągnąć, naukowcy najpierw uczynili myszy chemicznie przezroczystymi. Zachowały one jednak świecące znaczniki nałożone wcześniej na nerwy i komórki. Specjalistyczny mikroskop uchwycił ich wnętrze w trójwymiarze, a zebrane dane przeanalizowała sztuczna inteligencja.

Gdy zespół nakarmił myszy dietą wysokotłuszczową wywołującą otyłość, MouseMapper wykrył dość zaskakujące zachowanie. Nerw trójdzielny (główny nerw czuciowy twarzy odpowiedzialny za odczuwanie dotyku i bólu) stracił znaczną część swoich rozgałęzień i zakończeń nerwowych. Otyłe myszy słabiej reagowały na bodźce dotykowe niż myszy o prawidłowej wadze. To pierwszy dowód, że otyłość może uszkadzać nerwy twarzy w opisany sposób.

Co ważne, te same zmiany molekularne znaleziono w tkankach pobranych od ludzi z otyłością. Sugeruje to, że podobny mechanizm może działać u człowieka.

Odkryć dokonał zespół pod kierunkiem prof. Alego Ertürka, dyrektora Instytutu Inteligencji Biologicznej w Helmholtz Munich i specjalisty od obrazowania całego ciała. Pierwszą autorką publikacji jest dr Doris Kaltenecker z tamtejszego Instytutu Cukrzycy i Raka. Wyniki ukazały się w prestiżowym czasopiśmie naukowym "Nature".