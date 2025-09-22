Nauka

Niezwykłe właściwości lodu. Naukowcy nadal nie mogą uwierzyć

Naukowcy z Barcelony odkryli niesamowitą rzecz. Okazuje się, że zwykły lód ma właściwości rażenia prądem elektrycznym.

Anna Kopeć (AnnaKo)
ANNA KOPEć (ANNAKO) 08:01
0
Naukowcy z Uniwersytetu w Barcelonie chcą zadziwić świat. I całkiem prawdopodobne, że dopną oni swego. Badacze odkryli, że zwykły lód jest materiałem fleksoelektrycznym, zdolnym do generowania energii elektrycznej pod wpływem zgięcia lub nierównomiernego odkształcania. W bardzo niskich temperaturach może nawet stać się ferroelektrykiem, rozwijając odwracalną polaryzację elektryczną. Jest to o tyle istotne odkrycie, że może pomóc w wyjaśnieniu powstawania wyładowań atmosferycznych podczas burz. Może także zainspirować nowe technologie do wykorzystania lodu jako materiału aktywnego.

Odkrycie to zostało opublikowane w czasopiśmie "Nature Physics" i rzuca światło na zjawiska naturalne, takie jak wyładowania atmosferyczne. 

Zamarznięta woda to jedna z najpowszechniej występujacych substancji na Ziemi. Występuje w lodowcach, na górskich szczytach i polarnych czapach lodowych. I choć jest to materiał tak dobrze nam znany, to jednak w dalszym ciągu badania jego właściwości przynoszą fascynujące rezultaty. 

Badanie, o którym mowa, to znaczący krok naprzód w naszej wiedzy na temat elektromechanicznych właściwości lodu. 

Odkryliśmy, że lód generuje ładunek elektryczny w odpowiedzi na naprężenia mechaniczne we wszystkich temperaturach. Ponadto, zidentyfikowaliśmy cienką warstwę "ferroelektryczną" na powierzchni w temperaturach poniżej -113 st. Celsjusza. Oznacza to, że powierzchnia lodu może wytworzyć naturalną polaryzację elektryczną, która może zostać odwrócona po przyłożeniu zewnętrznego pola elektrycznego, podobnie jak bieguny magnesu.

tłumaczy dr Xin Wen, członek grupy badawczej. 

Ta właściwość stawia lód na równi z materiałami, takimi jak dwutlenek tytanu, które są obecnie stosowane w zaawansowanych technologiach (np. w czujnikach i kondensatorach). 

badania i rozwój odkrycie badania naukowe właściwości lodu
Zródła zdjęć: AngelaAllen / Shutterstock
Źródła tekstu: sciencedaily.com