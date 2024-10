Najszybszy robot na świecie. Nie uwierzycie, co zapewniło mu wygraną

No i doczekaliśmy się najszybszego robota humanoidalnego na świecie. Naukowcy z chińskiej firmy Robot Era zademonstrowali model o nazwie START1, który może poruszać się z prędkością do 12 km na godzinę.

START1 to robot, który posiada dwie nogi, mierzy 171 cm wysokości i waży 65 kg. Został on zaprojektowany w taki sposób, aby radził sobie w trudnym terenie. Jego możliwości zostały zaprezentowane podczas wyścigu na pustyni Gobi. W zawodach wzięły udział dwa roboty - jeden miał założone specjalne buty sportowe. I właśnie to specjalistyczne obuwie zapewniło mu wygraną. Bez trudu poruszał się po trudnych nawierzchniach, uzyskując maksymalną prędkość 3,6 metra na sekundę przez 34 minuty.

STAR1 pobił wcześniejszy rekord, jeśli chodzi o prędkość. Pokonał chińskiego robota H1 firmy Unitree, który osiągnął 3,3 metry na sekundę.

Chinese robotics company Robot Era put two STAR1 humanoid bots to the test in the Gobi Desert, showcasing their running ability.



The bot wearing sneakers reached a top speed of 3.6 meters/second (~8 mph). pic.twitter.com/8pn7GRVTKP