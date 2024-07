Kolejny przełomowy projekt Muska ma wkrótce stać się faktem

Szef Tesli, Elon Musk. zapowiedział, że producent samochodów elektrycznych rozpocznie produkcję i używanie robotów humanoidalnych. Plany produkcji na niewielką skalę mają stać się faktem już w przyszłym roku, a sprzedaż masowa robotów planowana jest na 2026 rok.

- napisał Elon Musk na platformie X.

Tesla will have genuinely useful humanoid robots in low production for Tesla internal use next year and, hopefully, high production for other companies in 2026