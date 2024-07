Komputer sprzed 2000 lat. W końcu odkryto jego tajemnicę

Najnowsze techniki stosowane do analizy badań kosmosu ujawniły więcej informacji na temat Mechanizmu z Antykithiry, który znamy z ostatniej odsłony przygód Indiany Jonesa. Naukowcy odkryli do czego tak naprawdę służył.

Komputer sprzed 2000 lat

Mechanizm z Antykithiry został znaleziony we wraku rzymskiej kuchni, na greckiej wyspie o tej samej nazwie. Znalezisko to fascynuje badaczy już od czasów jego odkrycia, czyli w 1901 roku. Charakteryzuje się ono precyzyjnym i delikatnym mechanizmem, na który składają się liczne koła zębate. To wyjątkowo przemyślany i złożony obiekt. Uznaje się, że maszyna powstała około II wieku p.n.e. Technologicznie rzecz biorąc, swoim zaawansowaniem wyprzedza wszystkie inne odkryte do tej pory mechanizmy, o dobre kilka stuleci.

To jednak nie był antyczny kalkulator

Początkowo sugerowano, że był to kalkulator astronomiczny, przeznaczony do określania położenia ciał niebieskich i przewidywania zaćmień słońca. Dość długo badacze potwierdzali tę tezę.

Latem 2023 roku Mechanizm z Antykithry był głównym artefaktem w najnowszej osłonie Indiany Jonesa. Rok później, mechanizm trafił ponownie na pierwsze strony gazet. Wszystko za sprawą naukowców z Uniwersytetu w Glasgow, którzy dokonali przełomu w badaniach. Zespół badaczy wykorzystał do badań technikę związaną z przestrzenią kosmiczną. Zastosowano także technologię obrazowania rentgenowskiego, co pozwoliło uzyskać nowe obrazy centralnego elementu urządzenia - kalendarza pierścieniowego. Naukowcy z Glasgow jako pierwsi zaobserwowali, że koło to jest pokryte licznymi perforacjami, które odgrywały kluczową rolę w funkcjonowaniu maszyny. Z racji tego, że pierścień był niekompletny, naukowcy nie byli w stanie określić dokładnej liczby otworów.

On sait enfin à quoi servait la machine d’Anticythère, le premier « ordinateur » au monde ! https://t.co/Hn3GHuRwxA — Futura (@futurasciences) July 7, 2024

I tutaj, w tej jakże nurtującej kwestii, pomogli inni badacze ze Szkocji. Za pomocą analizy Bayesa, metody opartej na prawdopodobieństwie, doszli do wniosku że pierścień kalendarza zawierał 354 lub 355 otworów. Wynik ten potwierdził inny badacz, Joseph Bayley z Instytutu Badań Grawitacyjnych. Dodatkowa analiza ujawniła też, że otwory rozmieszczono ze średnią różnicą 0,028 mm. To niezwykły poziom precyzji jak na badania obiektu mającego ponad 2000 lat.

Ta podwójna analiza potwierdza, że mechanizm, a właściwie urządzenie astrologiczne, odpowiada starożytnemu cyklowi księżyca, stosowanemu w starożytnym Babilonie.

Badania sugerują, że pierścień kalendarza był prawdopodobnie używany do śledzenia kalendarza księżycowego, zastosowane przez nas techniki potwierdzają tę hipotezę. To jeszcze bardziej wzmocniło mój podziw dla twórcy Mechanizmu z Antykithiry. Pozycjonowanie otworów wymagało niezwykle precyzyjnych technik pomiarowych i niewiarygodnie pewnej ręki do ich wiercenia.

- twierdzi astrofizyk Joseph Bayley.

To nie koniec tej pięknej historii. Pozostaje jeszcze wiele do odkrycia w kwestii, używania tego starożytnego komputera. Badacze mają nadzieję, że ich coraz to nowsze odkrycia pozwolą na lepsze zrozumienie dokonań naukowych starożytnych Greków.

