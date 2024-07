Sensacja na Marsie. Chiny naprawdę w to wierzą

Naukowcy co i rusz szukają sposobów na skolonizowanie Marsa. Jednym z podstawowych warunków tych działań jest funkcjonowanie tam roślinności, i to nie tylko tej zamkniętej w habitatach. Teraz zespół z Chin znalazł ziemski gatunek, który może sobie poradzić na czerwonej powierzchni.

Wyjątkowy mech, który został zbadany przez uczonych, nie jest aż tak… wyjątkowy. Można go bowiem znaleźć na pustyni Mojave w USA, w Tybecie, a nawet na Antarktydzie. Roślina może przetrzymać suszę, ekstremalne zimno i wysoki poziom promieniowania. A to warunki przypominające bardzo sytuację na Marsie. Wyniki badań nad tym gatunkiem opublikowano w czasopiśmie „The Innovation”.

Marsjańska szkoła przetrwania

Można tam znaleźć informację, wskazującą na naprawdę niezwykłe właściwości pustynnego mchu Syntrichia caninervis, który może już wkrótce stać się potencjalnym kandydatem na podróż z Ziemi na Marsa. Nie tylko przetrwał on w wyjątkowo trudnych warunkach, ale też “ożył” po niemal całkowitym odwodnieniu. Naukowcy byli dla niego bardzo wymagający. Trzymali go pięć lat w temperaturze -80 stopni Celsjusza oraz do 30 dni w temperaturze do nawet -196 stopni.

Mech poradził sobie także z promieniowaniem gamma. Bez problemu radził sobie z dawką na poziomie 500 Gy, podczas gdy dla ludzi dawka 10-krotnie mniejsza powoduje drgawki i śmierć. Ponadto, zespołowi z Chińskiej Akademii Nauk w Urumczi udało się sprawić, że roślina wyrosła w specjalnym laboratorium, w którym odtworzono warunki istniejące na Marsie. Mowa o temperaturze, ciśnieniu, występowaniu gazów i promieniowaniu UV typowym dla Czerwonej Planety. Roślina nie tylko przetrwała tę szkołę życia, ale też była w stanie zacząć rosnąć.

