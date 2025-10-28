Mały humanoidalny robot holuje samochód. I robi to naprawdę dobrze

Roboty coraz bardziej pomocne

Wiemy już doskonale, że potrafią robić salta i tańczyć, a także szybko odzyskiwać równowagę po upadku na ziemię. Robot G1 firmy Unitree tym razem zademonstrował swoją niezwykłą zdolność równowagi oraz stabilności. I choć sam jest niewielkich rozmiarów, to robi wielkie wrażenie ciągnąc po płaskiej powierzchni samochód o masie 1400 kilogramów.

Naukowcom z Pekińskiej Akademii Sztucznej Inteligencji (BAAI) udało się wyszkolić robota Unitree G1 tak, aby umiał holować samochody. Co ciekawe, sam robot jest nieduży - waży zaledwie 35 kilogramów i mierzy 132 centymetry, zatem wyczyn ten sam w sobie nabiera znaczenia.

Robot ten wcale nie musi charakteryzować się jakąś ponadprzeciętną siłą. Okazuje się, że siła potrzebna do poruszenia auta ważącego 1400 kilogramów jest stosunkowo niewielka, bowiem pojazd porusza się po płaskiej powierzchni, gdzie opór toczenia staje się mały. Ale trzeba przyznać, że to co imponuje najbardziej to zdolność robota do utrzymania równowagi i jego stabilność podczas ciągnięcia samochodu.

Robot ma coraz większe wyczucie