Nauka

Polski rząd szykuje rewolucję. Trwają prace nad dokumentem

W Ministerstwie Cyfryzacji trwają już prace nad dokumentem, który ma być pewnego rodzaju technologiczną rewolucją. Aktualnie znajduje się on na etapie wewnętrznych konsultacji.

Damian Jaroszewski (NeR1o)
DAMIAN JAROSZEWSKI (NER1O) 10:19
0
Polska nie chce zostać w tyle technologicznej rewolucji. Dlatego w Ministerstwie Cyfryzacji trwają już prace nad założeniami do polskiej polityki kwantowej — informuje Rzeczpospolita.

Polski komputer kwantowy

Polska już teraz całkiem mocno zaznacza swoją obecność na kwantowej mapie Europy i świata. W tym roku, w czerwcu, w naszym kraju uruchomiono między innymi PIAST-Q, czyli pierwsze tego typu urządzenie w ramach europejskiej infrastruktury obliczeń kwantowych. Ma on moc 20 kubitów, więc może nie jest specjalnie imponujący, ale jest nasz.

Jednak dla rządu to za mało, i bardzo dobrze. Już teraz trwają prace nad założeniami do polskiej polityki kwantowej. Dokument jest na etapie wewnętrznych konsultacji. Publikacja planowana jest jeszcze w tym miesiącu, czyli w sierpniu. 

Niestety, na ten moment nie wiemy, co dokładnie ma określać dokument. Zapewne chodzi o jakiegoś rodzaju plan rozwój technologii kwantowej w Polsce, a także ewentualne wsparcie rządowe dla instytucji i firm. Więcej dowiemy się już niedługo.

telepolis
rząd komputer kwantowy Krzysztof Gawkowski komputer kwantowy w Polsce Minister Cyfryzacji Komputery kwantowe Ministerstwo Cyfryzaji
Zródła zdjęć: Damian Jaroszewski / Telepolis.pl
Źródła tekstu: Rzeczpospolita