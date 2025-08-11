Polski rząd szykuje rewolucję. Trwają prace nad dokumentem

Polska nie chce zostać w tyle technologicznej rewolucji. Dlatego w Ministerstwie Cyfryzacji trwają już prace nad założeniami do polskiej polityki kwantowej — informuje Rzeczpospolita.

Polski komputer kwantowy

Polska już teraz całkiem mocno zaznacza swoją obecność na kwantowej mapie Europy i świata. W tym roku, w czerwcu, w naszym kraju uruchomiono między innymi PIAST-Q, czyli pierwsze tego typu urządzenie w ramach europejskiej infrastruktury obliczeń kwantowych. Ma on moc 20 kubitów, więc może nie jest specjalnie imponujący, ale jest nasz.

Jednak dla rządu to za mało, i bardzo dobrze. Już teraz trwają prace nad założeniami do polskiej polityki kwantowej. Dokument jest na etapie wewnętrznych konsultacji. Publikacja planowana jest jeszcze w tym miesiącu, czyli w sierpniu.