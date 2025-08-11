Polski rząd szykuje rewolucję. Trwają prace nad dokumentem
W Ministerstwie Cyfryzacji trwają już prace nad dokumentem, który ma być pewnego rodzaju technologiczną rewolucją. Aktualnie znajduje się on na etapie wewnętrznych konsultacji.
Polska nie chce zostać w tyle technologicznej rewolucji. Dlatego w Ministerstwie Cyfryzacji trwają już prace nad założeniami do polskiej polityki kwantowej — informuje Rzeczpospolita.
Polski komputer kwantowy
Polska już teraz całkiem mocno zaznacza swoją obecność na kwantowej mapie Europy i świata. W tym roku, w czerwcu, w naszym kraju uruchomiono między innymi PIAST-Q, czyli pierwsze tego typu urządzenie w ramach europejskiej infrastruktury obliczeń kwantowych. Ma on moc 20 kubitów, więc może nie jest specjalnie imponujący, ale jest nasz.
Jednak dla rządu to za mało, i bardzo dobrze. Już teraz trwają prace nad założeniami do polskiej polityki kwantowej. Dokument jest na etapie wewnętrznych konsultacji. Publikacja planowana jest jeszcze w tym miesiącu, czyli w sierpniu.
Niestety, na ten moment nie wiemy, co dokładnie ma określać dokument. Zapewne chodzi o jakiegoś rodzaju plan rozwój technologii kwantowej w Polsce, a także ewentualne wsparcie rządowe dla instytucji i firm. Więcej dowiemy się już niedługo.