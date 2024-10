Korzystasz z takiej wanny? Możesz mieć poważny kłopot

Wanny z hydromasażem to symbol komfortu i luksusu. Często spotykany także podczas wakacyjnych wojaży. Okazuje się jednak, że poza doświadczeniem prestiżu mogą nam zaoferować jednak coś, czego byśmy się po nich nie spodziewali. I co może nam zaszkodzić.

Publiczne wanny z hydromasażem łączą interesy korzystających z nich klientów z właścicielami, którzy chcąc przyoszczędzić stawiają jeden taki obiekt dla wielu osób. Oczywiście oznacza to korzystanie z czegoś, gdzie mogą być bakterie przyniesione przez innych. Ale nawet jeśli będzie nas stać na przykład na wynajęcie pokoju na statku wycieczkowym, gdzie dostępna będzie wanna tylko dla nas, i tak nie jesteśmy bezpieczni. Także jako sąsiedzi takiego pokoju. To także ostrzeżenie dla osób, które mają takie jacuzzi w swoich domach.

Groźne przypadki z USA

O zagrożeniu alarmuje najnowszy raport amerykańskiego Centrum Kontroli i Zapobiegania Chorobom (CDC), cytowany przez portal sciencealert.com. Okazuje się, że te prywatne wanny z jacuzzi mogą być jeszcze bardziej groźne dla naszego zdrowia (a nawet życia!) niż te publiczne. Także dla osób, które nie korzystają z tego sprzętu, ale po prostu znajdują się w pobliżu. Wszystko przez parę wodną, która może przenieść groźne dla nas bakterie.

To właśnie prywatne wanny z hydromasażem na statkach wycieczkowych są prawdopodobnym źródłem dwóch niedawnych epidemii choroby legionistów w USA – wskazuje sciencealert.com. Ta poważna infekcja płuc może nawet zagrozić życiu. O tym jak duże jest to zagrożenie najlepiej pokazują dane z ostatnich trzech lat. Amerykańskie CDC odnotowało w tym czasie 12 przypadków choroby legionistów na zaledwie dwóch statkach wycieczkowych. Co gorsza, dziesięć z tych przypadków było na tyle poważnych, że skutkowały pobytem w szpitalu.

Na co uważać?

Dlaczego to właśnie wanny z hydromasażem są siedliskiem choroby legionistów? Bakterie mają tam idealne warunki do rozwoju. Panuje tam odpowiednia temperatura i jest wilgotno. W przypadku publicznych wanien amerykańska CDC wprowadziła już na podległym sobie obszarze obowiązek czyszczenia i wymiany wody, co ma zmniejszyć ryzyko choroby ale dla sprzętu dostępnego w pokojach takich przepisów nie ma. Tymczasem para z potencjalnymi patogenami łatwo może przedostać się nie tylko do osób korzystających z wanny, ale też do osób z sąsiednich pokojów, doprowadzając do zakażenia bakterią.

Gdy urzędnicy z CDC zażądali zamknięcia wszystkich 10 prywatnych jacuzzi balkonowych na jednym ze statków, na którym pojawiły się osoby chore, okazało się że sześć z nich było siedliskiem bakterii. W innym przypadku patogen został wykryty we wszystkich ośmiu prywatnych wannach z hydromasażem na pokładzie. Warto o tym pamiętać także jeśli posiadacie taką wannę u siebie. Nie warto odkładać odpowiedniego czyszczenia tego sprzętu, ponieważ może być to dla nas bardzo niebezpieczne w skutkach. Z kolei podczas wyjazdu na urlop warto dopytać o sposób czyszczenia takiej wanny. Więcej o konkretnych zaleceniach można przeczytać chociażby na stronach Głownego Inspektoratu Sanitarnego.

Źródło zdjęć: Shutterstock, PeopleImages.com - Yuri A

Źródło tekstu: sciencealert.com