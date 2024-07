Karmisz tak dziecko? Jest dla ciebie nadzieja

Matki, które do tej pory karmiły dzieci piersią, były narażone na poważne zmiany związane z metabolizmem kostnym. Mogło się to kończyć poważnymi kontuzjami i złamaniami. Naukowcy z USA właśnie znaleźli rozwiązanie tego problemu.

W czasie karmienia piersią, czyli okresu laktacji, u matek widać duże zapotrzebowanie na wapń. Jest ono tak wielkie, że organizm pozyskuje tę substancję także z masy kostnej samej matki. Normalnie blokuje to estrogen, który jednak w okresie poporodowym jest niezwykle niski. Zespół z USA wskazał jednak na hormon nazywany CCN3, wydzielany z neuronów jądra łukowatego, który jest w stanie pełnić rolę rozwiązania zastępczego w tym czasie.

Jak trafiono na hormon?

Aby odnaleźć ten hormon najpierw wykazano, że specyficzny dla kobiet, gęsty fenotyp kości wywodzi się z czynnika humoralnego, który ma wpływ na masę kostną i działa na szkieletowe komórki macierzyste poprzez zwiększenie ich częstotliwości oraz potencjału osteochondrogennego – czytamy w artykule na temat odkrycia opublikowanym w Nature. To właśnie ten czynnik został zidentyfikowany jako CCN3.

Jest on w stanie stymulować aktywność ludzkich szkieletowych komórek macierzystych, co pomaga nie tylko w przebudowie kości, ale i szybszej naprawie złamań. Choć obserwacje w tym przypadku dotyczą myszy, to identyczna sytuacja ma miejsce także w przypadku człowieka. Po zmniejszeniu CCN3 w konkretnym rodzaju neuronów powiazanych z laktacją. samice traciły swoje kości i nie były w stanie utrzymać swojego potomstwa przy diecie ubogiej w wapń. Jak wskazują naukowcy, odpowiednie zastosowanie tego hormonu w terapii może pomóc zatrzymać proces osteoporozy u karmiących matek

