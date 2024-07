Te lody to prawdziwy hit. W sklepach ich nie kupisz

Anyżowe, gorgonzola z orzechami czy majonezowe – to jedne z najbardziej dziwnych smaków lodów, które spotkałem. Do tego grona dziś dołączają właśnie opracowane przez naukowców z Poznania lody z… “brzydkich buraków”.

Pewnie znacie ten moment, kiedy macie ochotę przygotować coś z buraków, ale okazuje się, że warzywa przeleżały zbyt długo przez co zrobiły się pomarszczone. Ponieważ zawierają w sobie dużo wody dość łatwo więdną. Z tego powodu sporo z nich jest też wyrzucanych jeszcze przed trafieniem do sprzedaży. I to pomimo tego, że w wielu przypadkach nadal nadają się do spożycia, ponieważ są odrzucane często tylko ze względów estetycznych. Teraz jednak naukowcy z Poznania znaleźli sposób, by zapobiec temu marnotrawstwu.

Na zdrowie!

Nad nową recepturą lodów z nienadających się do sprzedaży buraków ćwikłowych pracowali badacze z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu (UPP). Skąd taki pomysł? Po pierwsze, ponieważ warzywa te wciąż mogą być źródłem witamin, przeciwutleniaczy i błonnika. Po drugie, pomoże zmniejszyć straty lokalnych rolników, które według szacunków mogą wynieść nawet 15 proc. całej produkcji.

Cały proces polegał na opracowaniu specjalnej procedury pozyskiwania lodów z całych buraków, włącznie ze skórką – wskazują badacze z Poznania cytowani przez portal naukawpolsce.pl. Konieczna była również nowa zamrażarka płytowa, w której zastosowano chłodziwo w postaci nietoksycznej cieczy będącej pochodną soli potasowej.

Trzecia korzyść to oczywiście nasze zdrowie. Buraki ćwikłowe mają w sobie wiele witamin, przeciwutleniaczy i błonnika, co przekłada się chociażby na obniżenie ciśnienia tętniczego krwi i usprawnienie procesów trawiennych.

