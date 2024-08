Ogromne osiągniecie biotechnologii. Może pomóc wielu ludziom

Naukowcy wykonali właśnie krok milowy w stronę hodowli funkcjonalnych ludzkich organów poza ciałem. Wyjątkowe osiągniecie udało się zdobyć dzięki zastosowaniu techniki druki 3D

Biotechnolodzy z USA donoszą właśnie o swoim sporym osiągnięciu w swojej dziedzinie. Wykorzystując technikę druku 3D udało im się stworzyć naczynia krwionośne serca, które przypominają te naturalne. Aby to osiągnąć opracowali nową metodę biodruku, która odtwarza architekturę wielowarstwową występującą w żywych naczyniach krwionośnych. Dzięki temu łatwiej jest tworzyć spójny śródbłonek. Poprawia się też odporność na ciśnienie wewnętrzne przepływającej krwi.

Unikalna dysza

Do produkcji tych naczyń krwionośnych wykorzystano między innymi unikalną dyszę z dwoma niezależnie sterowalnymi kanałami „tuszów”, z których powstają naczynia: tuszu otoczkowego na bazie kolagenu i tuszu rdzeniowego na bazie żelatyny. Co ważne, jak wskazuje portal naukawpolsce.pl, wewnętrzna komora dyszy wystaje nieco poza komorę zewnętrzną otoczkową, dzięki czemu dysza może całkowicie przebić wcześniej wydrukowane naczynie, tworząc połączone sieci rozgałęzień zapewniające wystarczające natlenieni ludzkich tkanek i narządów. Kolejna istotna informacja to możliwość zmiany rozmiaru naczyń za pomocą różnych prędkości drukowania lub przepływu “atramentu”.

Zespół przeprowadził też już testy opracowanego rozwiązania. Sprawdzano je na różnych rodzajach matryc – od przezroczystej, ziarnistej matrycy hydrożelowej, przez matrycę złożoną z porowatego materiału na bazie kolagenu, który naśladuje gęstą, włóknistą strukturę żywej tkanki mięśniowej, po żywą tkankę ludzkiego serca. Przygotowane w ten sposób naczynia krwionośnie przybrały typową dla ich naturalnych odpowiedników dwuwarstwową strukturę, ale co ważniejsze, po pięciu dniach perfuzji płynem imitującym krew, tkanka zaczęła się synchronicznie kurczyć, co wskazuje na jej zdrowie i prawidłowe działanie. Reagowała przy tym również na powszechnie stosowane leki kardiologiczne.

