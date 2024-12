To będzie bat na dwutlenek węgla? Naukowcy z niezwykłym odkryciem

Walka z dwutlenkiem węgla to proces, który obecnie przybiera coraz bardziej na sile. Nadmierna emisja tego gazu przez człowieka to jeden z najważniejszych czynników obecnego, globalnego ocieplenia. Naukowcy z Grecji właśnie odkryli coś, co może nam pomóc w tej walce.

Aby znaleźć rozwiązanie do ograniczenia emisji dwutlenku węgla badacze z Grecji postanowili udać się do samej Matki Natury. To właśnie w świecie przyrody znaleźli enzym, który mógł powstać u mikroorganizmów w bardzo wymagających warunkach takich jak gorące źródła, słone jeziora lub okolice wulkanów. Jeden z takich cząsteczek okazała się mieć niezwykłe właściwości.

Wyjątkowy enzym

Grecy, korzystając z opracowanej przez siebie metody, przeanalizowali cały ogrom cząsteczek, które znajdowały się w biotechnologicznych bazach danych. W ten sposób natrafiono właśnie na enzym CA-KR1. Jego właściwości umożliwiają mu wychwytywanie dwutlenku węgla w wymagających warunkach. I nie chodzi już o wulkany czy gorące źródła, a… fabryki i elektrownie emitujące CO2 do atmosfery.

Badacze ocenili, że enzym ten ma pomagać w wychwytywaniu dwutlenku węgla za pomocą stosowanego często gorącego węglanu potasu przy temperaturach przekraczających 80 st. C i poziomach pH powyżej 11 – tłumaczy portal naukawpolsce.pl. Dzięki temu wydajność wyłapywania CO2 w tym procesie ma wzrosnąć aż o 90% w porównaniu do standardowych metod nieenzymatycznych. Tym samym nie tylko może przyczynić się do masowego zastosowania w zakładach fabrycznych, dzięki czemu pomoże nam walczyć z emisją dwutlenku węgla do atmosfery, ale też jest nadzieją, na znalezienie więcej tego typu cząsteczek, które pomogą nam zawalczyć o Ziemię.

