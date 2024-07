Wyjątkowa aukcja w USA. Wydano rekordową kwotę na... kości

Ile może kosztować kupa kości? Okazuje się, że w tym konkretnym przypadku, którym jest szkielet stegozaura, mowa o nawet milionach dolarów. Co więcej, to najwyższa kwota w historii sprzedaży tego typu obiektów.

Na aukcji Sotheby's w Nowym Jorku padł właśnie rekord – 44,6 mln dolarów amerykańskich – to największa kwota, jaką kiedykolwiek zapłacono za skamielinę – donosi BBC. Poprzedni rekord należał do szkieletu Tyrannosaurusa Rexa (któremu nadano pseudonim Stan) i wynosił 31,8 miliona dolarów. Jak prezentuje się nowy lider?

Umarł król, niech żyje stegozaur!

Sprzedane kości należą do stegozaura, który ma 3,4 metra wysokości oraz ponad 8 metrów długości od nosa do ogona. Sam szkielet jest przy tym bardzo kompletny. Został on przypadkowo odkryty przez paleontologa w 2022 roku w stanie Kolorado. Co zabawne, trafiono na niego w pobliżu miejscowości Dinosaur.

Jak podaje BBC powołując się na informację przekazaną przez dom aukcyjny, skamielina przekroczyła ponad 11-krotnie szacunki przedsprzedażowe, a po 15 minutach licytacji wzbudziła "aplauz". Na zakup skamieliny odkrytej przez Jasona Coopera było siedmiu chętnych. Wygrany chce zachować anonimowość, ale możliwe sugerowano, że obiekt ma pozostać w USA.

