5 zawodów, które może "wykosić" sztuczna inteligencja

Sztuczna inteligencja to obecnie jeden z top tematów, jeśli mowa o rynku pracy. Co chwila pojawiają się nowe badania oraz listy zawodów, które są najbardziej zagrożone przez AI. Którzy pracownicy mogą wkrótce zostać zastąpieni?

Już teraz dochodzą do nas wiadomości, że niektórzy pracownicy zaczynają być zastępowani przez AI i zmienia się sposób pracy wielu osób. Rzecz jasna, AI nie jest jeszcze gotowa, aby zastąpić całkowicie ludzi w ich obowiązkach. Ale jeśli by była, to w które zawody uderzy najbardziej?

Nowy raport Indeed, opublikowany przez CNBC, wykazał, że żadna z badanych umiejętności zadowodowych (a zbadano ich aż 2800) nie zostanie jeszcze zastąpiona przez sztuczną inteligencję generatywną. Przejęcie przez AI obowiązków 68,7 procent pracowników określono jeszcze jako "mało prawdopodobne". Ale 28,5 procent umiejętności można uznać potencjalnie za "zagrożone".

Badano zarówno umiejętności miękkie, takie jak komunikacja i zarządzanie, jak i techniczne m.in. języki kodowania, a także praktyczne: gotowanie oraz podawanie leków.

Badania wykazały, że póki co, AI najlepiej sprawdzi się jako pomoc dla pracowników.

Jeśli chodzi jednak o zawody, to wytypowano listę 5, które wkrótce mogą bardziej odczuć wpływ AI:

Księgowi Programiści Specjaliści ds. marketingu i reklamy Pracownicy zarządzający administracją w opiece zdrowotnej Inspektorzy ds. roszczeń ubezpieczeniowych i kontroli

Źródło zdjęć: Stokkete / Shutterstock.com

Źródło tekstu: CNBC, Yahoo